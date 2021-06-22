Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России после поражения Дании
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Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России после поражения Дании

9:44:126/22/2021Фото: pixabay
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А тем, кто об этом мечтал, он посоветовал наслаждаться.

Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России

Вчера, 21 июня, сборная России проиграла Дании в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы. Российская команда уступила со счетом 1:4. После этого форвард наше сборной Артем Дзюба попросил прошения у всех болельщиков:

— Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно — мы, игроки.
Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается. У них полумомент — сумасшедший удар и гол. Только сократили отставание, замаячила надежда, но мы сами себя убиваем. Наверное, психология.

Еще раз хочется извиниться. Мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтали, — наслаждайтесь. Можете нас материть. Наверное, вы будете правы.
Не может быть у нас вратарь лучшим плеймейкером. У нас на протяжении всей игры все передачи голкиперу. Пропустили первыми гол, а на таких турнирах это значимо. Любим мы себе приключение на одно место, — сказал Дзюба.

Отметим, что сборная России заняла последнее место в группе набрав всего три очка.

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