Оперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Оперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированных

10:01:016/22/2021Фото: pixabay
0

Стоит отметить, что в последний раз пресс-центр бердской мэрии предоставил данные аж 17 июня 2021. При этом главврач горбольницы Алла Дробинская сообщала "Курьер. Среда. Бердск", что все данные о зараженных передаются в пресс-центр ежедневно.

Коронавирус атакует Бердск
Сюжет: Третья волна коронавируса
Названы самые главные симптомы индийского штамма коронавируса

Названы самые главные симптомы индийского штамма коронавирусаУ кого больше всего антител - точные данные от ученых НовосибирскаЕщё 63 новости

Оперативный штаб Бердска по борьбе с коронавирусом огласил данные о заболевших сегодня, 22 июня. Стоит отметить, что в последний раз пресс-центр мэрии Бердска предоставил данные аж 17 июня 2021. При этом главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сообщала "Курьер. Среда. Бердск", что все данные о зараженных передаются в пресс-центр ежедневно.

Итак, на 22 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 175 жителей города. За последние сутки взято 316 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных по выздоровлению за все время пандемии в Бердске - 1773.

На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1836 случаев. Стоит отметить, что за 6 дней в городе стало зараженных больше на 26 человек.

Хиллари Клинтон высказалась о поведении Путина на саммите
Врач рассказал, кто из привитых заражается COVID
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Стало известно, почему Губерниев издевался над Бузовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Минтруде уточнили, что ждет россиян за отказ от вакцинации
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Кто распространяет «индийский штамм» COVID-19: печальные факты
Президент Украины назвал условие для открытия русских школ
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это много?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России после поражения Дании
    9:44:12 6/22/2021
    Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков сборной России после поражения Дании
    "Он схватил сына за шею, аж цепочка порвалась": В Новосибирске мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. ЧП попало на видео
    9:28:10 6/22/2021
    "Он схватил сына за шею, аж цепочка порвалась": В Новосибирске мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. ЧП попало на видео
    Календарь дачника на 22 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:32 6/22/2021
    Календарь дачника на 22 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Банда "бизнесменов" украла тонну топлива с заправки Новосибирска и продала на трассе
    9:05:14 6/22/2021
    Банда "бизнесменов" украла тонну топлива с заправки Новосибирска и продала на трассе
    Позорное поражение на Евро-2020: Россия-Дания 1:4
    8:44:30 6/22/2021
    Позорное поражение на Евро-2020: Россия-Дания 1:4
    Какой сегодня церковный праздник 22 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:31 6/22/2021
    Какой сегодня церковный праздник 22 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 июня 2021 в России и мире
    7:40:08 6/22/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске 22 июня 2021: почему сон в этот день обязательно сбудется
    6:30:30 6/22/2021
    Погода в Бердске 22 июня 2021: почему сон в этот день обязательно сбудется
    БердскСильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021
    5:45:34 6/22/2021
    Сильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021
    Память не только хранит прошлое, но помогает оценивать реальность: как, узнали ученые
    5:00:19 6/22/2021
    Память не только хранит прошлое, но помогает оценивать реальность: как, узнали ученые