Оперштаб Бердска рассекретил данные о зараженных спустя пять дней тишины: За сутки на 22 июня найдено 7 инфицированных

Оперативный штаб Бердска по борьбе с коронавирусом огласил данные о заболевших сегодня, 22 июня. Стоит отметить, что в последний раз пресс-центр мэрии Бердска предоставил данные аж 17 июня 2021. При этом главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сообщала "Курьер. Среда. Бердск", что все данные о зараженных передаются в пресс-центр ежедневно.
Итак, на 22 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 175 жителей города. За последние сутки взято 316 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных по выздоровлению за все время пандемии в Бердске - 1773.
На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1836 случаев. Стоит отметить, что за 6 дней в городе стало зараженных больше на 26 человек.