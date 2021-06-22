Медведь напал на группу туристов и убил подростка в Красноярском крае
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Медведь напал на группу туристов и убил подростка в Красноярском крае

10:02:306/22/2021Фото: pixabay
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Еще один человек оказался травмирован, сейчас всех туристов выводят с маршрута.

Медведь убил подростка в Красноярском крае

Страшное ЧП произошло накануне в Красноярском крае. Там медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки". Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, во время нападения погиб подросток, еще один человек травмирован.

"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)", - сообщили в ведомстве.

Также по сообщению МЧС, в настоящее время пострадавшего и остальных туристов выводят из национального парка. Отметим, что парк расположен на юге Красноярского края, его площадь составляет 342 тысячи гектаров.

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