Медведь напал на группу туристов и убил подростка в Красноярском крае

Страшное ЧП произошло накануне в Красноярском крае. Там медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки". Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, во время нападения погиб подросток, еще один человек травмирован.
"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)", - сообщили в ведомстве.
Также по сообщению МЧС, в настоящее время пострадавшего и остальных туристов выводят из национального парка. Отметим, что парк расположен на юге Красноярского края, его площадь составляет 342 тысячи гектаров.