Поиски пропавшего егеря Бердского охотообщества Сергея Чумака прекратили в реке Мильтюш под Искитимом. Нашли ли тело?

Пропавшего без вести Сергея Чумака так и не нашли.
Сергей Чумак пропал 15 апреля в селе Бурмистрово Искитимского района. Именно в этот день он отправился сплавляться по реке Мильтюш со своими товарищами. Алюминиевая лодка, в которой сидели мужчины, перевернулась в результате сильного течения. Двое мужчин выплыли на берег, однако самому Сергею выбраться из водной пучины не удалось. На место ЧП выезжали бердские спасатели, но ни мужчины, ни тела они не нашли. Из найденного - только резиновый сапог.
Как рассказала сегодня, 22 июня односельчанка Сергея Чумака Полина (имя изменено-прим. ред.), вестей о пропавшем нет.
- Его так и не нашли. Вроде как и не ищут,- ответила "Курьер. Среда. Бердск" жительница села Бурмистрово.
Начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин сообщил, что мероприятия по поиску осуществлялись при заявке полиции. С 21 апреля заявок больше не поступало.
Отметим, что Сергей Чумак около 10 лет был егерем Бердского охотобщества. До данной деятельности он занимался лесничеством в "Бердском лесхозе".
Напомним, что 19 июня было обнаружено тело мужчины на пляже вблизи ул. Сухарной, неподалеку от парка культуры и отдыха "Заельцовский" в Новосибирске. Следователи проводят проверку по факту обнаружения неизвестного.