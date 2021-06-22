Поиски пропавшего егеря Бердского охотообщества Сергея Чумака прекратили в реке Мильтюш под Искитимом. Нашли ли тело?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поиски пропавшего егеря Бердского охотообщества Сергея Чумака прекратили в реке Мильтюш под Искитимом. Нашли ли тело?

11:42:056/22/2021,Алина БуроваФото: https://my.mail.ru/mail/ochu76/photo/_myphoto/1.html/МЧС
0

Алюминиевую лодку перевернуло из-за сильного течения студеной реки. Все поиски привели только к резиновому сапогу, в котором был Сергей Петрович во время пребывания с товарищами.

Лодку Сергея Чумака перевернуло

Пропавшего без вести Сергея Чумака так и не нашли.

Сергей Чумак пропал 15 апреля в селе Бурмистрово Искитимского района. Именно в этот день он отправился сплавляться по реке Мильтюш со своими товарищами. Алюминиевая лодка, в которой сидели мужчины, перевернулась в результате сильного течения. Двое мужчин выплыли на берег, однако самому Сергею выбраться из водной пучины не удалось. На место ЧП выезжали бердские спасатели, но ни мужчины, ни тела они не нашли. Из найденного - только резиновый сапог.

Как рассказала сегодня, 22 июня односельчанка Сергея Чумака Полина (имя изменено-прим. ред.), вестей о пропавшем нет.

- Его так и не нашли. Вроде как и не ищут,- ответила "Курьер. Среда. Бердск" жительница села Бурмистрово.

Начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин сообщил, что мероприятия по поиску осуществлялись при заявке полиции. С 21 апреля заявок больше не поступало.

Отметим, что Сергей Чумак около 10 лет был егерем Бердского охотобщества. До данной деятельности он занимался лесничеством в "Бердском лесхозе".

Напомним, что 19 июня было обнаружено тело мужчины на пляже вблизи ул. Сухарной, неподалеку от парка культуры и отдыха "Заельцовский" в Новосибирске. Следователи проводят проверку по факту обнаружения неизвестного.

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает страшное
пропал без вестипоискиегерьштормпоиски егерярека мильтюшпотерялся человек не могут найтисильное течение реки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сочувствуем родственникам.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как меняется пенсия после увольнения работающего пенсионера-россиянина, заявление ПФР
    11:32:25 6/22/2021
    Как меняется пенсия после увольнения работающего пенсионера-россиянина, заявление ПФР
    Молодая жена Евгения Петросяна показала откровенное фото в розовом купальнике
    11:30:54 6/22/2021
    Молодая жена Евгения Петросяна показала откровенное фото в розовом купальнике
    Соцзащита Москвы ушла на дистанционку: Заявления на выплаты примут только онлайн
    11:21:56 6/22/2021
    Соцзащита Москвы ушла на дистанционку: Заявления на выплаты примут только онлайн
    Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года
    11:20:26 6/22/2021
    Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года
    Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России
    11:10:43 6/22/2021
    Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России
    БердскЗалитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска
    11:08:57 6/22/2021
    Залитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска
    Отчаяние тренера сборной России Черчесова после полного провала в матче с Данией попало на видео. Мы "обкакались", сказал Дзюба
    11:02:36 6/22/2021
    Отчаяние тренера сборной России Черчесова после полного провала в матче с Данией попало на видео. Мы "обкакались", сказал Дзюба
    СК Новосибирска заинтересовался историей избиения 13-летнего мальчика мужчиной из-за сломанных качелей
    10:56:10 6/22/2021
    СК Новосибирска заинтересовался историей избиения 13-летнего мальчика мужчиной из-за сломанных качелей
    БердскХозяина новой баньки с ожидальней на пять лет найдет власть Бердска 12 июля 2021
    10:54:02 6/22/2021
    Хозяина новой баньки с ожидальней на пять лет найдет власть Бердска 12 июля 2021
    Фермер из Индии случайно вырастил самое дорогое в мире манго
    10:43:04 6/22/2021
    Фермер из Индии случайно вырастил самое дорогое в мире манго