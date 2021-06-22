Как меняется пенсия после увольнения работающего пенсионера-россиянина, заявление ПФР

После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца
Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.
После прекращения трудовой деятельности - работы и (или) иной деятельности - суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление при этом в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически. Хотя гражданин имеет право подать в ПФР заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.
Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в течение месяца со дня их получения от страхователя принимает соответствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Тем самым, после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру будет осуществлена выплата пенсии с учетом всех прошедших за период его работы индексаций. Выплата будет произведена, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Тем не менее, необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.
Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в Пенсионный фонд поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.