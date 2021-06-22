Как меняется пенсия после увольнения работающего пенсионера-россиянина, заявление ПФР
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как меняется пенсия после увольнения работающего пенсионера-россиянина, заявление ПФР

11:32:256/22/2021Фото: pixabay.com
0

Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.


Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций

После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца

Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

После прекращения трудовой деятельности - работы и (или) иной деятельности - суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление при этом в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически. Хотя гражданин имеет право подать в ПФР заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.

Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в течение месяца со дня их получения от страхователя принимает соответствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Тем самым, после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру будет осуществлена выплата пенсии с учетом всех прошедших за период его работы индексаций. Выплата будет произведена, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Тем не менее, необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.

Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в Пенсионный фонд поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
пенсионерпенсияиндексация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Копите на старость?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Молодая жена Евгения Петросяна показала откровенное фото в розовом купальнике
    11:30:54 6/22/2021
    Молодая жена Евгения Петросяна показала откровенное фото в розовом купальнике
    Соцзащита Москвы ушла на дистанционку: Заявления на выплаты примут только онлайн
    11:21:56 6/22/2021
    Соцзащита Москвы ушла на дистанционку: Заявления на выплаты примут только онлайн
    Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года
    11:20:26 6/22/2021
    Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года
    Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России
    11:10:43 6/22/2021
    Вакцину от коронавируса начнут тестировать на подростках в России
    БердскЗалитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска
    11:08:57 6/22/2021
    Залитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска
    Отчаяние тренера сборной России Черчесова после полного провала в матче с Данией попало на видео. Мы "обкакались", сказал Дзюба
    11:02:36 6/22/2021
    Отчаяние тренера сборной России Черчесова после полного провала в матче с Данией попало на видео. Мы "обкакались", сказал Дзюба
    СК Новосибирска заинтересовался историей избиения 13-летнего мальчика мужчиной из-за сломанных качелей
    10:56:10 6/22/2021
    СК Новосибирска заинтересовался историей избиения 13-летнего мальчика мужчиной из-за сломанных качелей
    БердскХозяина новой баньки с ожидальней на пять лет найдет власть Бердска 12 июля 2021
    10:54:02 6/22/2021
    Хозяина новой баньки с ожидальней на пять лет найдет власть Бердска 12 июля 2021
    Фермер из Индии случайно вырастил самое дорогое в мире манго
    10:43:04 6/22/2021
    Фермер из Индии случайно вырастил самое дорогое в мире манго
    Изменения в областной бюджет: Правительство региона увеличивает финансирование по ряду направлений
    10:33:41 6/22/2021
    Изменения в областной бюджет: Правительство региона увеличивает финансирование по ряду направлений