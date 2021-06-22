Молодая жена Евгения Петросяна показала откровенное фото в розовом купальнике

32-летняя Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, порадовала своих подписчиков в инстаграм фотографиями с пляжа. Не так давно она отправилась на Мальдивские острова и решила похвастаться своими видами в купальнике. На фото видно, что жена 75-летнего юмориста решила надеть розовый купальник с изображением попугаев и сфотографировалась на подвешенной над океаном качели. Ее подписчики были в полном восторге, ведь женщина редко показывает себя в таком откровенном виде публике. Фанаты высоко оценили ее костюм, а в особенности то, как она в нем выглядит. Также они похвалили ее фигуру.
«Не перестаю любоваться вами, фигурка просто супер», «Таких уже наверное и не осталось, натуральных! Красавица Татьяна!», «Татьяна, вы красивы. Фигура — прелесть. Море — супер», «Татьяна, ты русалка», — восхитились они в комментариях к кадрам.
https://www.instagram.com/p/CQXqigjHdMF/?utm_source=ig_web_copy_link