"Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон

О необходимости создания природно-рекреационной местности и лесного парка заговорили жители Бердска.
Так, одну из жительниц города Лилию Барковскую, недавно переехавшую в Бердск из Новосибирска, сильно возмущает экологическая обстановка в городе.
- Так случилось, что еще проживая в Новосибирске и планируя переезд в Бердск, я стала вашим постоянным читателем. Ознакомилась и с другими интернет-изданиями Бердска и не нашла в этих изданиях такой более полной информации о всех событиях. Сейчас я желаю, чтобы не было мусорного полигона в Бердске. Хотя вы уже и одержали одну победу по проведению экологической экспертизы, я думаю, что радоваться пока еще рано. Если будет инициативная группа для создания природно-рекреационной местности, то не будет точечной застройки, не будет мусорного полигона и прочего всего безобразия, что сейчас творится, - сказала Лилия Барковская.
Также по мнению Лилии, инициативная группа должна состоять из независимых граждан, способных не поддаваться на попытки подкупа. Возглавить такую группу, по мнению Барковской, могла бы бердская активистка Наталья Слесарева, которая знает многих жителей города в отличие от новой жительницы.
- Я читала, что Наталья Слесарева хотела возглавить приют бездомных животных "Надежда". Ей не дали. Я думаю, что такой инициативный человек мог бы и такую группу организовать. Кто-то должен быть инициатором. Если мы все будем молчать, то я даже не знаю, как будем жить дальше,- сказала бердчанка.
Сама Наталья Слесарева положительно отнеслась к идее создания инициативной группы среди бердчан.
- Если Лилия будет помогать и она в этом компетентна, то я только "за". На это я отлично смотрю. Я борюсь, когда у меня в руках закон. Сейчас я иду только в этих рамках. Законом я всегда могу и администрацию поставить на место, и чиновников, и депутатов, и любой другой вышестоящий орган. Это будет большой плюс, потому что у нас природные ресурсы есть, но они не действуют. Это видно, - произнесла в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Слесарева.
Отметим, что создание природно-рекреационной местности и лесного парка подразумевает защиту зелёных зон населённых пунктов от застройки и вырубки. Будет ли организована данная инициатива в Бердске - покажет время.