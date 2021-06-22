"Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон

3:06:146/22/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Инициативная группа должна состоять из независимых граждан, способных не поддаваться на попытки подкупа, заявляет бердчанка. Во главе ее, по мнению горожанки, должна встать именно бердская активистка.

Наталья Слесарева неоднократно выходила в одиночные пикеты с целью преобладания справедливости

О необходимости создания природно-рекреационной местности и лесного парка заговорили жители Бердска.

Так, одну из жительниц города Лилию Барковскую, недавно переехавшую в Бердск из Новосибирска, сильно возмущает экологическая обстановка в городе.

- Так случилось, что еще проживая в Новосибирске и планируя переезд в Бердск, я стала вашим постоянным читателем. Ознакомилась и с другими интернет-изданиями Бердска и не нашла в этих изданиях такой более полной информации о всех событиях. Сейчас я желаю, чтобы не было мусорного полигона в Бердске. Хотя вы уже и одержали одну победу по проведению экологической экспертизы, я думаю, что радоваться пока еще рано. Если будет инициативная группа для создания природно-рекреационной местности, то не будет точечной застройки, не будет мусорного полигона и прочего всего безобразия, что сейчас творится, - сказала Лилия Барковская.

Также по мнению Лилии, инициативная группа должна состоять из независимых граждан, способных не поддаваться на попытки подкупа. Возглавить такую группу, по мнению Барковской, могла бы бердская активистка Наталья Слесарева, которая знает многих жителей города в отличие от новой жительницы.

- Я читала, что Наталья Слесарева хотела возглавить приют бездомных животных "Надежда". Ей не дали. Я думаю, что такой инициативный человек мог бы и такую группу организовать. Кто-то должен быть инициатором. Если мы все будем молчать, то я даже не знаю, как будем жить дальше,- сказала бердчанка.

Сама Наталья Слесарева положительно отнеслась к идее создания инициативной группы среди бердчан.

- Если Лилия будет помогать и она в этом компетентна, то я только "за". На это я отлично смотрю. Я борюсь, когда у меня в руках закон. Сейчас я иду только в этих рамках. Законом я всегда могу и администрацию поставить на место, и чиновников, и депутатов, и любой другой вышестоящий орган. Это будет большой плюс, потому что у нас природные ресурсы есть, но они не действуют. Это видно, - произнесла в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Слесарева.

Отметим, что создание природно-рекреационной местности и лесного парка подразумевает защиту зелёных зон населённых пунктов от застройки и вырубки. Будет ли организована данная инициатива в Бердске - покажет время.

Ответы от администрации Бердска и Законодательного собрания в которые обратилась Барковская, она приложила в письме.

Ответы от администрации Бердска и Законодательного собрания в которые обратилась Барковская, она приложила в письме.

Ответы от администрации Бердска и Законодательного собрания в которые обратилась Барковская, она приложила в письме.

Названы главные отличия коронавируса от ОРВИ
Реакция России на шутку Украины про затопление Крыма
В Германии раскритиковали речь Ангелы Меркель о ВОВ
В Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро-2021
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
инициативазаконодательствоприродно-рекреационная местностьлесной паркгруппа активистовзащита от вырубки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут ли защищены леса Бердска?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Любителя малышек нашли мертвым в лесу
    2:54:45 6/22/2021
    Любителя малышек нашли мертвым в лесу
    Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса
    2:36:47 6/22/2021
    Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса
    БердскВ Турцию за 35 000 рублей можно улететь на отдых из Бердска в июне 2021. С кем Россия открыла границы еще
    2:35:40 6/22/2021
    В Турцию за 35 000 рублей можно улететь на отдых из Бердска в июне 2021. С кем Россия открыла границы еще
    Почему молодой заключенный умер в колонии №1 Ярославля, рассказал СК
    2:23:53 6/22/2021
    Почему молодой заключенный умер в колонии №1 Ярославля, рассказал СК
    Можно ли работать с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
    2:20:52 6/22/2021
    Можно ли работать с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
    Девять пациентов убил коронавирус за сутки на 22 июня в Новосибирской области
    2:18:48 6/22/2021
    Девять пациентов убил коронавирус за сутки на 22 июня в Новосибирской области
    Индийский штамм коронавируса "дельта" нашли в 90 странах мира
    2:07:07 6/22/2021
    Индийский штамм коронавируса "дельта" нашли в 90 странах мира
    Стоимость проезда в городской электричке назвали в Новосибирске - 26 рублей в одну сторону
    2:05:40 6/22/2021
    Стоимость проезда в городской электричке назвали в Новосибирске - 26 рублей в одну сторону
    БердскЧто делают с бутылками из-под пива и газировки жителей Бердска: Пластик увозят на завод в Новосибирск
    2:03:06 6/22/2021
    Что делают с бутылками из-под пива и газировки жителей Бердска: Пластик увозят на завод в Новосибирск
    В Подмосковье мужчина изнасиловал третьеклассницу, перепутав ее с 40-летней женой
    1:41:18 6/22/2021
    В Подмосковье мужчина изнасиловал третьеклассницу, перепутав ее с 40-летней женой