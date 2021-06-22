Сенатор Красноярска оправдал инспектора ДПС Александра Гусева, который застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково
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Сенатор Красноярска оправдал инспектора ДПС Александра Гусева, который застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково

11:53:386/22/2021Фото: council.gov.ru.
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Ведущий телеканала RT также оправдал его убийство, заявив, что "если какая-то мразь нападает на сотрудника правоохранительных органов, оружие должно применяться".

Красноярский сенатор оправдал убийство Векила Абдуллавева

Сенатор из Красноярского края Андрей Клишас в беседе с Антоном Красовским в программе «Антонимы» заявил, что инспектор ГИБДД Александр Гусев правильно застрелил 19-летнего Векила Абдулаева. Ведущий Russia Today Антон Красовский рассказал ему, что молодой человек «прям бил ногами по животу» сотрудника полиции.

«Случайное убийство азербайджанского хулигана в Новосибирской области, — так начал Красовский беседу. — Когда гаишники задержали двух каких-то хулиганов, и одного из них, который прямо с ногами полез на этого гаишника, прям бил его ногами по животу — всё видно на видео — гаишник положил на капот и приставил к виску пистолет, который случайно снялся с предохранителя, и выстрелил. Насколько здесь существенна вина представителя полиции?»
«Если картинку посмотреть, я уверен, что в большинстве стран западных результат был бы такой же. Это был бы не случайный выстрел, а осознанный», — заявил Андрей Клишас.

Отметим, что на видео видно, как полицейский несколько раз ударил Векила, который на него бросился и попытался отбить своего друга. Этот факт подтвердили и в Следственном комитете:

«Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы „ПМ“, взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы».

Также Клишас сравнил гибель Векила с убийством Джорджа Флойда в США и отметил, что у нас не должно быть никаких землячеств или объединений против других людей.

— Я считаю, что полицейский поступил неправильно только в одном — оружие выстрелило случайно. Конечно, оружие должно было выстрелить не случайно, а на поражение. И я буду это говорить — если какая-то мразь нападает на сотрудника правоохранительных органов, оружие должно применяться», - сказал ведущий Красовский.

Напомним, 28 мая, при задержании сотрудник ГИБДД Александр Гусев случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, после чего он скончался в больнице. После этого самому полицейскому и его семье начали поступать угрозы от друзей и родных Векила.

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