TikTok-блогер в платье Даня Милохин стал лицом Сбербанка, а россияне в ужасе

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин стал лицом Сбербанка. Даня прославился тем, что публикует видеоклипы, где участвуют звезды шоу-бизнеса, в частности он сотрудничал с Николаем Басковым, Тимати и Джиганом. Даня Милохин очень любит женские наряды. На церемонию «Муз-ТВ» Даня явился в платье. Он красит ногти и всегда ходит с выбритыми ногами. Внешний вид молодого человека очень необычен и смущает окружающих.
Но руководство Сбербанка во главе с Германом Грефом считает, что именно Даня будет официально представлять крупнейший банк страны — Сбер.
"В музыкальном клипе «Везде топ» певец делится собственным опытом, своим отношением к деньгам и вдохновляет поклонников не бояться развиваться в том направлении, которое их действительно интересует, будь то гейминг, мода, творчество или спорт.
С помощью клипа Сбер поддерживает стремление молодых людей заниматься тем, что приносит радость самореализации", - говорится на сайте банка.
После сотрудничества с представителями Сбербанка у многих возник вопрос к Герману Грефу: «Кто додумался нанять Милохина для рекламы?».
"Стыдно! Как долго будет продолжаться мода на ленивых и безграмотных!? Какая мотивация у действительно умных детей, когда они видят, что культивируют дегенератов?" - прокомментировал выбор Сбера режиссер Сарик Андреасян.
Обсуждают новое лицо Сбера и соцсети
Увидев фотографии Дани и клип, который Сбер считает образцом для равнения в молодежной среде и должен привлечь новых молодых клиентов в Сбер, ошарашенные пользователи соцсетей возмущены и не хотят, чтобы молодежь брала пример с Дани. А молодые люди не считают Даню лучшим выбором среди своих сверстников.
Получился обратный эффект. А может скандальный блогер таким образом просто привлек внимание населения к Сбербанку, выделив его среди прочих. Не важно, о чем говорят, лишь бы говорили о Сбере.
- Уродство. Не пойду в Сбер,- говорит Екатерина..
- Этикет и моральные нормы давно забыты. Мы, рожденные в СССР вымирающее поколение. Сейчас все идет по стопам многих фантастических книг- утопий, - пишет Дмитрий.
- Нет чтобы действительно умных деток лицом банка сделать, так делают непонятных. Какое мнение банк о себе сделал,- считает Анна.
В обсуждении вспомнили и Пелевина, о том, что приходится работать клоуном у людей нетрадиционной ориентации. Самые популярные мнения, которые звучат в обсуждении Дани Милохина и Сбербанка, таковы:
- Парень работает клоуном, как будто что-то новое.
- А я хотел начать выплачивать задолженность Сберу, не буду.
- Вот банки и показывают свое истинное лицо. То Альфа-Банк Моргенштерна пиарил таким образом, теперь Сбер пиарит Милохина. Это что, массовый флешмоб у них такой? Хотят глупых фанатов этих дурачков заманить на кредиты, так как уже обычные люди посылают их со своими предложениями от Сбербанка?- поделилась своим наблюдением Влада.
- Сбербанк в строгом смысле негосударственный банк, однако это крупнейший банк страны и "лицо госаппарата". Когда вот такое "явление Христа народу" имеет непосредственное отношение к госструктуре, создается впечатление, что нашу власть устраивает такая направленность и пропаганда. Напоминает следующее: если бы президент в качестве своего пресс-секретаря таскал с собой на международные переговоры такое вот такого. Среди какой-то части населения это бы имело успех. Но его престиж у других бы упал. И висел, не поднимаясь,- высказывает свое мнение Ума.
И это мнение находит отклик у пользователей соцсетей. Люди считают, что пропаганда таким образом воспитывает нездоровое поведение у молодежи, навязывает им неправильные ценности.
- Не так страшна пропаганда плохого, как отсутствие положительных примеров из ближайшего окружения детей. Если рядом адекватные взрослые, то нормального ребенка трудно склонить ко всякого рода непотребствам. И наоборот - в СССР не было пропаганды алкоголизма, взяточничества, воровства, а алкоголиков, взяточников, воров было полно. Гомосексуалы тоже были, просто не было такого насыщенного информационного поля, поэтому трудно судить, больше их было или меньше, чем сейчас, - рассуждает Ольга.
- Даня Милохин говорит о каком-то развитии, и якобы своим примером показывает, как надо. Но переодеваться в женское платье и делать попсу не имеет ничего общего с развитием. Взрослые это понимают, а 14-летние дурачки могут отождествлять разукрашивание себя с развитием, если на них со всех сторон, как бы невзначай, будет сыпаться такая информация. И не найдется никого, кто смог бы объяснить, что это бред. Развитие - это когда человек получает знания (теоретическая часть) и занят какой-то деятельностью (практическая часть), причем интенсивно. Другого способа нет. Страшен не одетый в женские платья клоун на фотографии, а пропаганда кривых ценностей, - объяснил Сергей, и многие с ним согласны.
И только Алиса согласна с руководством Сбера в выборе лица для рекламы и приветствует образ Дани Милохина.
- Человек живёт, кайфует от жизни, а вы сидите и ругаете его. Каждый живёт как хочет, видимо у вас слишком неинтересная жизнь,- считает Алиса.