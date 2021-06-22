Сильные молитвы на Троицкую седмицу 2021: Кому и о чем молиться?
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Сильные молитвы на Троицкую седмицу 2021: Кому и о чем молиться?

1:20:456/22/2021Фото: pxhere
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На Троицу в храмах начали читать молитву "Царю Небесный". Она помогает обратиться к Святому Духу, в честь которого установлен праздник, и является по сути молитвой о помощи.

церковь
Сейчас идет время подготовки к начале летнего поста

20 июня 2021 года православные отметили один из самых крупных праздников - Троицу. Ее празднование длится не один день, а целых семь и этот период, следующий за ней, называется Троицкой седмицей. Она идет с 21 июня по 27 июня включительно.

Троицкая седмица предваряет Петров пост и является сплошной, то есть отменены постные дни в среду и в пятницу. Ограничений в продуктах нет, но после полуночи запрещается есть, а также заниматься чревоугодием. Уменьшайте ваши порции, подготавливая организм к началу периода воздержания в пост.

На Троицу в храмах начали читать молитву "Царю Небесный". Она помогает обратиться к Святому Духу, в честь которого установлен праздник, и является по сути молитвой о помощи. Ее читают перед началом какого-то дела, чтобы оно удалось как можно лучше.


Также можно обращаться к Святому Духу о том, чтобы он помог исполнить вам ваше желание.


Остаются актуальными молитвы ко Святой Троице. Например, молитва об исцелении.

Еще одна молитва к Троице о желании


Поскольку период Троицкой седмицы призван помимо прочего к подготовке к посту, часто люди стараются перед постом начать избавляться от вредных привычек. Например, стараются бросить курить. В этом может помочь вот эта молитва:


О помощи в любом деле


Не забывайте быть благодарными Господу за все то, что он нам дает

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