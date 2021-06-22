Новые подробности трагедии в Красноярском крае: Спасатели застрелили медведя, который задрал подростка-туриста

Сегодня, 22 июня, стало известно, что в Красноярском крае медведь напал на туристов. К сожалению, один подросток погиб, также пострадал один мужчина. Спасателям удалось восстановить картину произошедшего.
Скорее всего, медведь напал из-за голода – долгая холодная погода привела к отсутствию пищи. Погибший подросток – это местный «шерпа», то есть тот, кто за деньги сопровождал туристические группы, приносил им провиант и помогал. В этот раз туристы были слишком неопытные потому решили идти через место обитания медведя. А хищник, скорее всего выслеживал людей. А когда подросток остался один то напал на него. После этого двое мужчин из числа туристов отправились на его поиски и в глубоком лесу наткнулись на медведя, который доедал тело подростка. Медведь заметил и их и бросился. Один мужчина успел убежать, а второй смог отбиться с помощью ножа.
Чуть позже спасатели вышли на след группы, обнаружили останки подростка, застрелили медведя и вывели туристов из национального парка.