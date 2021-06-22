«Мама, я беременна!»: Рожать или прерывать беременность маленьких девочек, ответил психолог

Репродуктивный возраст в современном обществе «взрослеет». Причиной тому является ритм и образ жизни представительниц прекрасного пола. Большинство не торопятся обзаводиться семьей, отдавая предпочтение получению образования и строительству карьерного роста. У многих есть осознание того, что ребенок – это не только высокая моральная, физическая и материальная нагрузка не только на женщину, институт семьи в целом, но и огромная ответственность перед самой собой, ребенком и социумом.
Однако это не исключает повсеместных случаев возникновения ранней беременности у детей и подростков. Что делать родителям, если они услышали от своей несовершеннолетней дочери фразу: «Мама, я беременна!». Позор семьи или халатность старшего поколения?
На остросоциальную тему рассуждают психологи, эксперты в области медицины и социальные сотрудники.
Половое созревание ребенка начинается с того момента, когда мальчики и девочки помещаются в одну среду. Как правило, такой средой является песочница или ясли. Тогда у детей появляется неподдельный интерес, чем же они отличаются друг от друга. Здесь родителям важно не делать ярких порицательных акцентов, а спокойно донести чаду информацию таким образом, чтобы это не вызвало еще большего любопытства или психологического отторжения. В большинстве семей тема «секса» табуирована и воспринимается в негативном ключе. Это и становится отправной точкой к возникновению нежелательной беременности у несовершеннолетних девушек.
В 2012 году в России были внесены поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещающий «изображать и описывать действия сексуального характера» детям, не достигшим возраста 16 лет. Наличие такого закона в арсенале страны делает в некоторых школах уроки полового воспитания практически невозможными.
Получается, государство само способствует развитию детских беременностей. Тем не менее, в 2014 году Госдумой страны был утвержден факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка и европейская конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и злоупотреблений. И один, и второй документы пропагандируют внедрение уроков полового воспитания в школах.
Однако на эту тему высказался детский омбудсмен и адвокат – Павел Астахов. Он отстаивает позицию, которая считает уроки полового воспитания «противоречащими нормам морали и нравственности, а также традициям России». И пока в стране эта тема будет столь противоречива, будут расти не только детские и подростковые беременности, но и ЗППП, представляющие угрозу уже целой нации.
Какой бы ни была развитой программа полового воспитания в школе, и как бы родители толерантно ни пытались донести до своих детей эту тему, никто не застрахован на 100% от социального случая. Если все же нежелательная беременность произошла, как об этом сообщить родителям ребенку? Как реагировать и вести себя родителям? И как это сопоставить с сферами жизни ребенка: школой, друзьями и взаимоотношением с отцом?
Реакции родителей на фразу девушки: «Мама, я беременна!» становятся скандал, заявление в полицию, затворничество дома или вовсе изгнание из него. Здесь необходимо понять, что ребенок оказался в затруднительной ситуации, и реакция на нее на повышенных тонах может нанести еще больший психологический вред.
Нужно всеми силами постараться взять себя в руки и попытаться спокойно поговорить с ребенком наедине (если известен отец, то лучше всего и с его участием тоже) о том, как это произошло, выяснив причину и обстоятельства. В случае, если половой акт произошел на добровольной основе, заявление в полицию подавать не надо. Если же это было изнасилование, то за дело обязаны взяться правоохранительные органы, возбудив дело по статье 131 УК РФ. Когда разговор с детьми был проведен, необходимо провести беседу и с родителями отца, придя тем самым к общему решению.
Каковы симптомы беременности у детей и подростков, чем вредна и опасна ранняя беременность, и как подготовиться к родам или прервать их, минимизируя риски для здоровья юной леди.
Следует помнить, что беременность у женщины может наступить тогда, когда организм готов к вынашиванию ребенка, то есть с начала менструального цикла и процесса овуляции. Среднестатистический возраст вступления женщины в репродуктивный период составляет от 10 до 15 лет. Раннее или позднее наступление менструального цикла требует внимания и обращения к гинекологу-акушеру.
Как правило, наступление беременности у молодых или взрослых женщин ничем не отличается от наступления беременности у несовершеннолетних девушек. Симптомы зачатия у каждого организма могут проявляться по-своему, но есть общие, наиболее характерные, по которым можно определить интересное положение:
задержка менструации;
учащенное, но безболезненное мочеиспускание;
набухшая и припухшая грудь, повышенная чувствительность вплоть до болезненности от прикосновений;
«утренняя» тошнота, которая может сохраняться в течение дня. Также, могут возникать и другие расстройства пищеварения: повышенное газообразование, вздутие кишечника. Ранний токсикоз у беременной девочки-подростка будет протекать намного тяжелее обычного, вследствие физиологической гиперактивности организма;
изменение цвета кожи: потемнение ореолов сосков и вен на груди, появление темной линии от пупка до лобка;
острое желание каких-то необычных продуктов;
постоянные усталость и сонливость. За 6-7 дней до месячных могут появиться признаки простудного заболевания, но дальше недомогания простуда не развивается;
неустойчивое эмоциональное состояние;
кровянистые выделения. Спустя 7-10 дней после овуляции могут возникнуть незначительные кровянистые выделения из влагалища – это имплантационное кровотечение, которое может косвенно указывать на прогрессирующую беременность.
Опасность и вред беременности у детей и подростков кроется как в физических, так и психологических проявлениях. Организм юной девушки еще до конца не сформирован, гормональный фон только-только устанавливается, как и психика личности.
Беременность – это всегда гормональные изменения, влекущие за собой различные последствия. Вынашивание плода в раннем возрасте чревато развитием внутренних патологий органов малого таза, системными инфекциями, переходящими в хронические заболевания и даже смертью роженицы. Что касается плода, то он может быть недоношенным или иметь врожденные неизлечимые пороки.
Говоря о психическом влиянии ранней беременности, девушки сталкиваются с проблемой, как сообщить о произошедшем родителям. Когда девочка узнает о нежелательной беременности, первыми реакциями психики являются шок и паника. Интересное положение воспринимается как катастрофа из-за большой зависимости от окружающих людей: как близких, так и знакомых.
Нежелание признавать случившееся влечет за собой чувство вины и гнев. Из-за того, что беременной девочке не с кем поделиться своими переживаниями, они «уходят в себя», становятся подавленными и чувствуют страх. Все это может привести к опасным последствиям и оставить девочку без своевременной медицинской помощи.
Что касается социальных последствий, то они имеют форму стигматизации, социального неприятия или морального насилия со стороны общественных слоев населения. Некоторые девочки бросают школу, оставаясь без какого-либо образования и в дальнейшей жизни. Такого рода действия ведут к последствиям в виде нищеты и возможности нормального трудоустройства.
Беременность – это не повод прогуливать школу! На более поздних сроках, когда посещение образовательного учреждения становится затруднительным в силу физиологических особенностей будущей мамы, можно перевестись на домашнее обучение. Директор школы не имеет права «давить» на родителей и ребенка, чтобы несовершеннолетнюю переводили в вечернюю школу. Исключением может быть только плохая успеваемость. В противном случае родители обязаны обратиться в городской отдел образования для решения данного вопроса.
Рожать или прервать?
В случае детской или подростковой беременности безопаснее для организма девушки будет прервать развитие плода медицинским путем. К тому же сейчас это можно сделать не только хирургическим способом, но и с помощью методов экстренной контрацепции медикаментозно.
В большинстве случаев организм девочек-подростков сформирован еще не в полной мере для того, чтобы беременность протекала нормально, а роды были легкими. Например, тазобедренные кости и суставы еще не окрепли, а плод не может без вреда для юной мамочки снабжаться необходимыми питательными веществами.
Но даже если девочка физически зрелая, то подростковая психика и эмоциональное состояние находятся в нестабильности. Это может привести к отказу от ребенка или неспособности нормально его вырастить, обеспечив требуемый уход.
Каждый случай детской и подростковой беременности индивидуальный. Если девочка сообщила об интересном положении на тех сроках, когда прервать беременность медицинским путем уже нельзя, необходима тщательная физическая и психологическая подготовка будущей мамы. Лучше всего, если она будет проходить вместе со специалистом – психологом и работниками социальной службы, родителями девушки и отцом ребенка. Это поможет в полной мере выносить и родить здорового малыша, справиться маме с психологической нагрузкой и сохранить хорошие отношения с отцом.
Брачный возраст, установленный в Российской Федерации, составляет 18 лет. Вступление в брак несовершеннолетних лиц допускается при наличии уважительных причин. Исключения, подразумевающие учет особых обстоятельств, разрешают вступать в брак и лицам до 16 лет. Речь не идет о пышной и веселой свадьбе. В таких случаях брак носит чисто юридический характер под роспись. Поэтому если отец ребенка известен, то его можно смело оформлять в свидетельство о рождении.
Как несовершеннолетней девочке сообщить родителям о наступлении незапланированной беременности?
В первую очередь, ребенок ни в коем случае не должен этого скрывать! Чтобы понять, как выстроить с родителями конструктивный диалог, не провоцируя конфликтной ситуации, можно обратиться к социальному работнику по делам несовершеннолетних, школьному психологу или медиатору. Специалисты помогут разобраться и найти индивидуальный подход. Если в семье установлены либеральные отношения, то девочке следует рассказать о случившемся тому родителю, с кем выстроен наиболее близкий контакт. Родителям эксперты советуют не кричать на ребенка, узнав о неблагоприятной новости, а задать себе вопрос «Что я сделал(а) для того, чтобы этого не произошло?».
Но что делать, когда родители настолько консервативных взглядов, что готовы выгнать ребенка на улицу? Куда идти несовершеннолетней, если ситуация требует незамедлительного решения? На вопрос отвечает юридическая сторона.
Гражданина можно выселить из занимаемого им жилого помещения только с помощью суда. Для этого составляется исковое заявление и подается в органы по месту прописки. Перед этим направляется жалоба участковому инспектору полиции или прокурору, которые отреагируют оперативно и примут меры в качестве отказа нарушителя от применения незаконных действий.
А в случае детей – обратиться к работникам социальных служб или по делам несовершеннолетних. Если перечисленные выше действия никак не помогли, необходимо вместе с иском направить документы, подтверждающие право на проживание на данной территории (например, свидетельство о регистрации или договор аренды).
Беременность девочек-подростков – проблема масштабная, общественного характера, которая охватывает как семьи несовершеннолетних, так и различные социальные структуры. Несмотря на модернизацию и технологии, проблема не теряет своей актуальности и по сей день. Мнение большинства людей при виде беременной девочки-подростка: «Социально неблагоприятная личность!», не думая о том, что ребенок нуждается в физической и моральной помощи от старших.
Причинами ранней беременности становятся многие. И далеко не всегда виновата в этом сама девочка. Проблема кроется в общественном устое, где происходит дисбаланс между физиологической и ментальной зрелостью. И старшему поколению нужно обратить на данную проблему особое внимание, вовлекая для ее решения все необходимые социальные службы.