"На дачи они не пойдут, мы просто их убьем": Два новых пазика за 4, 4 млн рублей купил ПАТП Бердска

Бердское АТП приобрело два новых автобуса. Совсем скоро они выйдут на городские маршруты. Многие бердчане отмечают, что в салоне автобуса ехать лучше, чем в маршрутке — просторно и больше воздуха. Автобусы Павловского автомобильного завода из Нижегородской области хорошо известны в Бердске. ПАЗики уже работают в Бердске.
О новых машинах «Курьер. Среда. Бердск» поговорил сегодня, 22 июня, с директором ПАТП Бердска Еленой Бороздиной.
- Новые автобусы уже прошли техосмотр. Чтобы выпустить машину на линию, нужно установить необходимое оборудование — ГЛОНАСС, тахограф, везде всё делается по предварительной записи, поэтому занимает время. Самое главное, что автобусы новые. Стоимость одного ПАЗа сейчас составляет 2 млн 120 тысяч рублей, совсем недавно цена автобуса была 1 млн 600 тысяч рублей, рост произошёл из-за удорожания металла. Рассматривали автобусы МАЗ, но там цены от 7 млн рублей, автобус Вектор, который буквально недавно стоил 3 млн рублей, сейчас стоит 5 млн 200 тысяч рублей. Таких денег у АТП просто нет. Купили ПАЗ, автобус знакомый, - рассказала Елена Викторовна.
Срок службы автобуса на линии без серьезного ремонта составляет 5 лет. Дальнейшая эксплуатация требует уже серьезных капитальных вложений. ПАТП Бердска может купить автобусы только произведенные в России и Беларуси, такой закон.
- Автобусы новые будут перевозить пассажиров по городским маршрутам. На дачи они не пойдут, мы просто их убьём. Есть обязательства по правилам эксплуатации перед банком, автобусы в лизинге, - объяснила директор ПАТП Бердска Елена Бороздина.