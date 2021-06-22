Неделя всех святых 2021: Главные традиции и особенности Петровского заговенья

В восьмое воскресенье после Пасхи ежегодно отмечается День всех святых. В 2021 году он будет проходить 27 июня. А Троицкая седмица, которая является продолжением празднования Троицы, еще называется Неделей всех святых.
В последний день Троицкой седмицы и отмечается День всех святых в православии. У католиков эта дата выпадает на 1 ноября. Этот день был призван для того, чтобы почтить память вообще всех святых людей, сделавших большой вклад в развитие христианства. Почитаются как известные церкви святые, так и неизвестные.
Ведь мы не знаем достоверно сколько людей положили свою жизнь за веру и сколько жили праведно, но были не узнанными.
Всех святых можно разделить на несколько групп. Назовем их по порядку - от самого высшего статуса и вниз:
- Выше всех почитается Богородица, она ближе всех к Господу.
- Апостолы. Изначально из было всего 12, затем было присоединено еще 70.
- Мученики, великомученики и исповедники.
- Святители и священномученики.
- Преподобные и преподобномученики.
Этот день в православном календаре называется Собор всех святых. А в народе его именуют Петровским заговеньем, поскольку это последний день перед началом Петрова поста.
Традиции
На Петровское заговенье было принято не работать, а веселиться, поскольку этим днем окончательно закрывалась дорога весне и открывалась лету.
В этот день полагалось как можно времени проводить на природе с народными гуляниями и застольями, которые, впрочем, могли содержать любые блюда, но переедать и особо насыщаться не разрешалось.
Во многих регионах в этот день преимущественно готовили яичные блюда, например в Тюменском уезде, и там этот праздник именовался Яишным заговеньем.
Обязательно старались на гуляния собираться всеми родственниками или навещать одиноких и больных родных. Если нарушать эту традицию, то и вам в старости грозило одиночество, потому что подрастающее поколение не видело уважения к старшим.
К вечеру разжигали костры у рек, молодежь гуляла и веселилась. Многие игры были посвящены любовной тематике.