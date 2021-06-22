Неделя всех святых 2021: Главные традиции и особенности Петровского заговенья
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Неделя всех святых 2021: Главные традиции и особенности Петровского заговенья

3:20:086/22/2021Фото: pxhere
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Этот день в православном календаре называется Собор всех святых. А в народе его именуют Петровским заговеньем, поскольку это последний день перед началом Петрова поста.

церковь
Перед Петровым постом почитаются все святые

В восьмое воскресенье после Пасхи ежегодно отмечается День всех святых. В 2021 году он будет проходить 27 июня. А Троицкая седмица, которая является продолжением празднования Троицы, еще называется Неделей всех святых.

В последний день Троицкой седмицы и отмечается День всех святых в православии. У католиков эта дата выпадает на 1 ноября. Этот день был призван для того, чтобы почтить память вообще всех святых людей, сделавших большой вклад в развитие христианства. Почитаются как известные церкви святые, так и неизвестные.

Ведь мы не знаем достоверно сколько людей положили свою жизнь за веру и сколько жили праведно, но были не узнанными.

Всех святых можно разделить на несколько групп. Назовем их по порядку - от самого высшего статуса и вниз:


  • Выше всех почитается Богородица, она ближе всех к Господу.
  • Апостолы. Изначально из было всего 12, затем было присоединено еще 70.
  • Мученики, великомученики и исповедники.
  • Святители и священномученики.
  • Преподобные и преподобномученики.

Этот день в православном календаре называется Собор всех святых. А в народе его именуют Петровским заговеньем, поскольку это последний день перед началом Петрова поста.

Традиции

На Петровское заговенье было принято не работать, а веселиться, поскольку этим днем окончательно закрывалась дорога весне и открывалась лету.

В этот день полагалось как можно времени проводить на природе с народными гуляниями и застольями, которые, впрочем, могли содержать любые блюда, но переедать и особо насыщаться не разрешалось.

Во многих регионах в этот день преимущественно готовили яичные блюда, например в Тюменском уезде, и там этот праздник именовался Яишным заговеньем.

Обязательно старались на гуляния собираться всеми родственниками или навещать одиноких и больных родных. Если нарушать эту традицию, то и вам в старости грозило одиночество, потому что подрастающее поколение не видело уважения к старшим.

К вечеру разжигали костры у рек, молодежь гуляла и веселилась. Многие игры были посвящены любовной тематике.

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