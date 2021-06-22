Россиянам чипируют мозги: Путин дал добро
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Россиянам чипируют мозги: Путин дал добро

1:17:526/22/2021Фото: pixabay
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Соответствующая программа уже разрабатывается совместно с РАН и МГУ.

Власти в России хотят чипировать людей

Российские власти занимаются разработкой новой программы, для которой в мозг человека нужно будет вживлять чипы для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно, пишет «Коммерсантъ».

Разработка проходит в рамках новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» и до 2029 года на нее нужно более 54 миллиардов рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.

Кроме того, в планах создать интерфейсы «человек—техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.

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