Россиянам чипируют мозги: Путин дал добро

Российские власти занимаются разработкой новой программы, для которой в мозг человека нужно будет вживлять чипы для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно, пишет «Коммерсантъ».
Разработка проходит в рамках новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» и до 2029 года на нее нужно более 54 миллиардов рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.
Кроме того, в планах создать интерфейсы «человек—техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.