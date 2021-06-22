В Подмосковье мужчина изнасиловал третьеклассницу, перепутав ее с 40-летней женой
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В Подмосковье мужчина изнасиловал третьеклассницу, перепутав ее с 40-летней женой

1:41:186/22/2021Фото: pixabay
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Девочка рассказала обо всем знакомой женщине и она обратилась в полицию.

Мужчина изнасиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы

В Подмосковье задержали мужчину, который изнасиловал третьеклассницу, а на допросе заявил, что перепутал ее со своей женой. Как стало известно, семья девочки состояла на учете как неблагополучная. В прошлом году мать школьницы познакомилась с 30-летним мужчиной и они стали жить вместе. Через несколько месяцев мужчина, в отсутствии жены, выпил и начал приставать к ее дочери, а после этого изнасиловал. Через некоторое время это случилось еще раз.

А в июне этого года девочка пришла в гости к подруге и отказалась уходить домой. Мама подружки начала ее расспрашивать и узнала, что же в семье происходит на самом деле. После этого женщина обратилась в полицию. Педофила задержали. На допросе он во всем признался, но объяснил это тем, что просто перепутал девочку со своей 40-летней женой.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Подозреваемый арестован.

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