Увидел корзинки в супермаркете: У всех без исключения жирух были булочки, чипсы, шоколадки, конфеты, пирожные, майонез
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Увидел корзинки в супермаркете: У всех без исключения жирух были булочки, чипсы, шоколадки, конфеты, пирожные, майонез

1:52:476/22/2021
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Но как же так, ведь если их послушать, то в своем жире они не виноваты, а виноват обмен веществ, дороговизна правильного питания, беременность, наследственность, широкая кость, в общем все, но только не то, что они ленивые и жрущие, как свиньи существа.

Для того, чтобы не страдать от эндокринных заболеваний нужно худеть
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Мужчина:
Стоял недавно в длинной очереди на кассу в супермаркете и обратил внимание, кто и что покупает. У всех без исключения жирух в корзине были булочки, чипсы, шоколадки, конфеты, пирожные или торты, майонез. Но как же так, ведь если их послушать, то в своем жире они не виноваты, а виноват обмен веществ, дороговизна правильного питания, беременность, наследственность, широкая кость, в общем все, но только не то, что они ленивые и жрущие, как свиньи существа. А еще каждая из них думает, что сможет похудеть, если захочет. Не сможете. Проверьте, если не верите. Реально не сможете. 3-5 кг воды выйдет и то если повезет, а жирок ваш навечно в вами и будет только множится.
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майонезжир. корзинка
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