В рубрику "Сообщи свои новости" написал Мужчина:Стоял недавно в длинной очереди на кассу в супермаркете и обратил внимание, кто и что покупает. У всех без исключения жирух в корзине были булочки, чипсы, шоколадки, конфеты, пирожные или торты, майонез. Но как же так, ведь если их послушать, то в своем жире они не виноваты, а виноват обмен веществ, дороговизна правильного питания, беременность, наследственность, широкая кость, в общем все, но только не то, что они ленивые и жрущие, как свиньи существа. А еще каждая из них думает, что сможет похудеть, если захочет. Не сможете. Проверьте, если не верите. Реально не сможете. 3-5 кг воды выйдет и то если повезет, а жирок ваш навечно в вами и будет только множится.
Увидел корзинки в супермаркете: У всех без исключения жирух были булочки, чипсы, шоколадки, конфеты, пирожные, майонез
1:52:476/22/2021
Но как же так, ведь если их послушать, то в своем жире они не виноваты, а виноват обмен веществ, дороговизна правильного питания, беременность, наследственность, широкая кость, в общем все, но только не то, что они ленивые и жрущие, как свиньи существа.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Согласны?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Пособие от 8 до 16 лет: Можно ли писать заявление на выплату в 5650 рублей за девять дней до 1 июля 2021
1:36:56 6/22/2021
Сильные молитвы на Троицкую седмицу 2021: Кому и о чем молиться?
1:20:45 6/22/2021
Россиянам чипируют мозги: Путин дал добро
1:17:52 6/22/2021
Бердск"На дачи они не пойдут, мы просто их убьем": Два новых пазика за 4, 4 млн рублей купил ПАТП Бердска
1:05:38 6/22/2021
Рейсы в Турцию возобновляет с 10 июля 2021 компания S7
12:58:22 6/22/2021
«Мама, я беременна!»: Рожать или прерывать беременность маленьких девочек, ответил психолог
12:53:56 6/22/2021
"Атмосферный монстр" придет в Москву с 25 июня 2021, заявил Тишковец
12:45:38 6/22/2021
Можно ли ходить кладбище с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
12:20:13 6/22/2021