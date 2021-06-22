Любителя малышек нашли мертвым в лесу
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Любителя малышек нашли мертвым в лесу

2:54:456/22/2021Фото: pixabay
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По предварительной версии, педофил сам решил свести счеты с жизнью.

Повешенного парня нашли в лесном массиве

В минувшее воскресенье, в Омской области, в рабочем поселке Любинский было найдено тело 24-летнего парня. Труп нашли в лесном массиве. В настоящее время в деле разбираются следователи.

«Тело было найдено 20 июня 2021 года около 02:10. По заключению экспертов, криминальный характер смерти исключается», - сообщили в СКР по Омской области.

По предварительным данным, молодой человек скончался в результате самоубийства. Также стало известно, что умерший был судим еще в 2017 году за то, что вступил в половые отношения с девушкой которой не было 16 лет.

Напомним, ранее мы сообщали что в исправительной колонии в Ярославле был найден труп заключенного. По предварительной версии он также покончил жизнь самоубийством.

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