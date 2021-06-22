Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей

3:13:406/22/2021Фото: pixabay
0

Он подарил бизнесмену мазут.

Полковник подарил 300 тонн топлива

Военный суд арестовал начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Алексея Прудникова за подарок в виде 300 тонн топлива. Подарил он его одному из бизнесменов.

Как стало известно, уголовное дело возбудили из-за обращений подчиненных Прудников, которые и рассказали о пропаже. Топливо предназначалось для работы отапливающей школьные корпуса в зимнее время котельной. Попасть на территорию могли только водители неких гражданских бензовозов.

В итоге, следствие выяснилось, что водители бензовозов компании ООО «Я-Автодизель» вывезли и реализовали 300 тонн топлива стоимостью 2,138 миллионов рублей. Изначально следствие предполагало, что Прудников продал мазут гендиректору и соучредителю «Я-Автодизеля» Ренату Яваеву. Однако позднее свидетели сообщили, что начальник школы подарил топливо бизнесмену. А Яваев отблагодарил Прудникова деньгами в размере 1,9 миллионов рублей. Это расценили как взятка в особо крупном размере.

Сати призналась о бурном прошлом: «та еще девчонка»
Уварову с трудом можно узнать: что стало с актрисой
Уже ясно, какая беда поджидает переболевших COVID
«За грехи заплатила сполна»: экс-жена Аршавина оказалась на улице
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Людям с этой группой крови инфаркт не грозит
подарокарестполковник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам дарили дорогие подарки?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей
    3:13:40 6/22/2021
    Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей
    Бердск"Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон
    3:06:14 6/22/2021
    "Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон
    Любителя малышек нашли мертвым в лесу
    2:54:45 6/22/2021
    Любителя малышек нашли мертвым в лесу
    Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса
    2:36:47 6/22/2021
    Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса
    БердскВ Турцию за 35 000 рублей можно улететь на отдых из Бердска в июне 2021. С кем Россия открыла границы еще
    2:35:40 6/22/2021
    В Турцию за 35 000 рублей можно улететь на отдых из Бердска в июне 2021. С кем Россия открыла границы еще
    Почему молодой заключенный умер в колонии №1 Ярославля, рассказал СК
    2:23:53 6/22/2021
    Почему молодой заключенный умер в колонии №1 Ярославля, рассказал СК
    Можно ли работать с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
    2:20:52 6/22/2021
    Можно ли работать с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
    Девять пациентов убил коронавирус за сутки на 22 июня в Новосибирской области
    2:18:48 6/22/2021
    Девять пациентов убил коронавирус за сутки на 22 июня в Новосибирской области
    Индийский штамм коронавируса "дельта" нашли в 90 странах мира
    2:07:07 6/22/2021
    Индийский штамм коронавируса "дельта" нашли в 90 странах мира
    Стоимость проезда в городской электричке назвали в Новосибирске - 26 рублей в одну сторону
    2:05:40 6/22/2021
    Стоимость проезда в городской электричке назвали в Новосибирске - 26 рублей в одну сторону