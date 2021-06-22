Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей

Военный суд арестовал начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Алексея Прудникова за подарок в виде 300 тонн топлива. Подарил он его одному из бизнесменов.
Как стало известно, уголовное дело возбудили из-за обращений подчиненных Прудников, которые и рассказали о пропаже. Топливо предназначалось для работы отапливающей школьные корпуса в зимнее время котельной. Попасть на территорию могли только водители неких гражданских бензовозов.
В итоге, следствие выяснилось, что водители бензовозов компании ООО «Я-Автодизель» вывезли и реализовали 300 тонн топлива стоимостью 2,138 миллионов рублей. Изначально следствие предполагало, что Прудников продал мазут гендиректору и соучредителю «Я-Автодизеля» Ренату Яваеву. Однако позднее свидетели сообщили, что начальник школы подарил топливо бизнесмену. А Яваев отблагодарил Прудникова деньгами в размере 1,9 миллионов рублей. Это расценили как взятка в особо крупном размере.