АвтоВАЗ соберет дорогую "Ниву", заявил президент Николя Мор
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АвтоВАЗ соберет дорогую "Ниву", заявил президент Николя Мор

3:24:226/22/2021Фото: pixabay
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Их стоимость составит более миллиона рублей.

АвтоВАЗ начнет делать дорогие автомобили

Президент концерна АвтоВАЗ Николя Мор рассказал, что в течение пяти лет компания собирается представить новые модели автомобилей Лада и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент, более миллиона рублей.

"Начиная с 2023 года и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги", — сказал он.

Но при этом, модели низкого ценового сегмента останутся в производстве. Также по его словам, концерн производит модернизацию своих площадок.

"Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.

Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит на рынок четыре новых автомобиля, среди которых новый внедорожник Нива. Это произойдет к 2025 году.

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