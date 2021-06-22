АвтоВАЗ соберет дорогую "Ниву", заявил президент Николя Мор

Президент концерна АвтоВАЗ Николя Мор рассказал, что в течение пяти лет компания собирается представить новые модели автомобилей Лада и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент, более миллиона рублей.
"Начиная с 2023 года и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги", — сказал он.
Но при этом, модели низкого ценового сегмента останутся в производстве. Также по его словам, концерн производит модернизацию своих площадок.
"Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.
Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит на рынок четыре новых автомобиля, среди которых новый внедорожник Нива. Это произойдет к 2025 году.