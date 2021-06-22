Особенности тепловой завесы, работающей от водяного отопления
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Особенности тепловой завесы, работающей от водяного отопления

3:27:306/22/2021Фото: tropik-line.ru
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Отопление в квартирах, домах и офисах нередко не дарит полноценное тепло, потому что в помещение попадает холод снаружи.

тепловые завесы,
Особенности тепловой завесы, работающей от водяного отопления

Многие здания сконструированы так, что защиты от теплопотерь нет, и разогретые воздушные массы просто уходят на улицу. Это не только снижает комфорт для всех, кто находится в помещении, но и повышает расходы на отопление. Справиться с такой проблемой поможет тепловая завеса.

Это оборудование представляет собой разновидность вентилятора. Создает мощную, направленную вниз струю воздуха. Прибор является надежным барьером для сквозняков и холода с улицы. Он задерживает тепло внутри помещения. Путем смешивания поступающих холодных масс с разогретыми создает очень комфортный микроклимат.

Тепловые завесы водяного типа

Назначение такого оборудования понятно: оно не дает холодному воздуху попасть в помещение, обеспечивает надежную защиту от насекомых, пыли. Все существующие приборы делятся на два типа – водяные и электрические. Первый вариант более распространен, так как его эксплуатация обходится гораздо дешевле. Главный нагревательный элемент в нем – горячая вода.

Водяные устройства особенно рекомендуется монтировать там, где применяются такие же отопительные системы. Тогда все установки будут работать четко и слаженно. Преимущества моделей водяного типа такие:


  • выравнивание температуры внутри помещения. Когда есть источники для сквозняков, она часто бывает неравномерная в разных местах комнаты. При использовании завесы эта проблема полностью исключается;
  • безопасность, положительное воздействие на здоровье. Продувания часто становятся причинами простуд, плохого самочувствия в целом. Современное оборудование обеспечит приток в помещение воздуха без пыли, поэтому аллергические реакции исключаются;
  • возможность держать дверь открытой. Можно не бояться, что холодный воздух разойдется по всей квартире или дому. При этом сохраняется функция проветривания;
  • создание прохлады в жаркую погоду. Тепловые завесы высоко ценятся за эту способность. Их нередко используют дополнительно с холодильным оборудованием для защиты последнего;
  • экономичность. Достигается за счет сниженных теплопотерь и отсутствия больших расходов на электричество.

На водяной тепловой завесе обычно присутствуют выключатели (два и более). Один управляет вентилятором, а второй – нагревательными деталями. Могут также монтироваться регуляторы мощности.

Источник: https://tropik-line.ru/catalog/curtains/f/type-is-water/.

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