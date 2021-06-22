Что запрещено делать на Полнолуние 24 июня 2021, а какой ритуал обязательно провести
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Что запрещено делать на Полнолуние 24 июня 2021, а какой ритуал обязательно провести

5:20:366/22/2021Фото: pxhere
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Считается что максимальное воздействие луна на все живое бывает именно в моменты полнолуния. Потому что луна набирает полную силу и ее влияние становится самым ощутимым.

полнолуние
Полнолуние в июне называют Клубничным

Первое летнее Полнолуние 24 июня последним Суперлунием в 2021 году. Полная Луна в своей ближайшей точке к Земле (перигее) осуществит переход из созвездия Стрельца в созвездие Козерога.

Из-за того, что луна будет близко находиться к Земле, она в момент своего восхода будет казаться большой и будет отливать розовым цветом. На самом деле так происходит с каждым Суперлунием - луна окрашивается в необычный цвет, однако для летнего полнолуния придумали романтичное название - Клубничная или Земляничная Луна. Второе объяснение этому дают такое, что в это время зреет клубника и земляника и первые урожаи совпадают примерно с моментом полнолуния.

Точное время начала полнолуния - 21.39 по московскому времени. Это астрономическое полнолуние. А обычные жители земли смогут наблюдать эффект полной луны в течение трех суток - примерно столько времени лунный диск кажется полным.

Что нельзя делать в Полнолуние?

Считается что максимальное воздействие луна на все живое бывает именно в моменты полнолуния. Потому что луна набирает полную силу и ее влияние становится самым ощутимым.

Из-за него многие испытывают повышенную эмоциональность, что может привести к проблемам в любой сфере вашей жизни. А потому очень эмоциональным людям стоит придерживаться некоторых рекомендаций.

Нельзя в периоды полнолуния начинать выяснения отношений. Даже если вы раздражены, постарайтесь отложить разговор на другое время, когда вы сможете более трезво принимать решения и контролировать свои слова.

Нельзя начинать новые проекты и проводить важные переговоры, особенно с руководством.

Не стоит в это время давать организму большие физические нагрузки, больше отдыхайте.

Отложите все ваши финансовые дела и заключения сделок. Не стоит одалживать кому-то деньги, самим занимать или оформлять кредиты.

По возможности откажитесь от проведение плановых хирургических вмешательств, посещения косметолога и стоматолога.

Как исполнить желание?

Мало кто ни разу не прибегал в силе полной луны для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, а конкретнее - не загадывал желания на полную луну.

Мы уверены, что если вы все сделаете правильно, то ваш посыл во Вселенную обязательно не останется незамеченным.

Для этого вам нужно во время начала астрономического полнолуния сконцентрироваться на своем желании. Нужно представить себе то, что вы больше всего хотите на данный момент. Представить желаемое в мелочах и деталях. затем нужно вслух его произнести.

Желание должно быть четким, конкретным, не абстрактным и касаться только вашей судьбы. Не нужно желать много денег - просите конкретную сумму и озвучивайте для чего она вам - тоже конкретно.

Не просите, чтобы кто-то вас полюбил, просите любви для себя, чтобы вы могли испытать это чувство.

При формулировании желания нельзя использовать слова с отрицательной энергетикой и частицу "не". Оно должно быть полностью позитивным и утверждающим. Если желание касается сроков - называйте четкие сроки. Не нужно загадывать чтобы что-то случилось в ближайшее время. Ближайшее время - это может быть и завтра и через год - кто как это понимает. называйте четко - в течение недели, в течение года.

После загадывания и озвучивания желания просто отправляйтесь спать и больше о нем не думайте.

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