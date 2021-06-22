Что нужно знать об электрокамине до того, как его купить

Романтика и элегантность, ощущение обволакивающего «живого» тепла — все это малодоступно человеку в XXI веке, привыкшему к центральному отоплению. Монтаж «классического» камина — непростая задача даже для собственного дома, не говоря уже о квартире. Идеальной альтернативой могут стать электрокамины: воплощение романтичной атмосферы, безопасности и универсальности.
Особенности и характеристики электрокаминовТехнология основывается на нагревании специальных элементов. Есть «открытые» и «закрытые» модификации. Открытые могут быть:
- со спиралью, которая натягивается между стержнями из керамикой;
- на спираль крепятся «бусы»;
- спираль на основании из керамики;
- на стержень из керамики наматывается проволока из нихрома.
Есть возможность не только регуляции тепла, но и создания «спецэффектов»: живого пламени, которое даже вблизи не отличить от натурального.
Закрытые камины предполагают использование трубки из плотного ударопрочного стекла. Внутри помещается спираль. Декоративные детали включают обрамление и «топку».
Ощущение живого огня создается за счет тепловентилятора, который забирает прохладный воздух, пропускает его через свой нагревающий элемент. Температура регулируется пультом управления.
Возможности электрокаминовИнтенсивность обогрева зависит от модели, в среднем рассчитывается по формуле: 1 кВт энергии на 10 квадратных метров пространства. Существуют экономичные модели, позволяющие экономить электроэнергию без ущерба для тепла — примером таких каминов могут быть устройства Dimplex. Также среди возможностей:
- имитация игры света — естественный огонь, горение углей;
- равномерное распределение тепла, как от живого огня;
- возможность увлажнения воздуха — зачастую в камины встраивается увлажнитель на основе технологии ультразвуковой генерации;
- звуковые эффекты — треск сгорающих дров;
- запахи живого огня, хвои, древесной смолы за счет добавления ароматизаторов.
Устройства Dimplex просты в обслуживании и не требуют сложных манипуляций ни для использования, ни для установки.
Преимущества электрокаминовЭлектрокамин — прибор, который достоверно имитирует «классическое» решение, но обладает рядом плюсов:
- простой монтаж — нет необходимости ставить вытяжки для дыма;
- можно устанавливать в квартире многоэтажного дома;
- пожаробезопасность;
- безопасность для детей и животных;
- не нужно получать разрешения от официальных органов.
Электрокамины — это обогреватели, которые «питаются» от электричества. Но в отличие от обычного обогревателя, не просто выполняют свою работу, а еще и дарят уют.
Почему стоит выбрать камины DimplexКомпания Dimplex — это ирландский бренд, а в этой стране точно хорошо знают, что такое сырость, холода и как с ними бороться. Мировой лидер в производстве электрокаминов гарантирует:
- экономичность и экологичность по строгим европейским стандартам;
- собственные патентованные технологии имитации огня Optiflame, Opti-Myst, Opti-V и Revillusion;
- гарантию многолетней службы.
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