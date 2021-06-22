Что нужно знать об электрокамине до того, как его купить
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Что нужно знать об электрокамине до того, как его купить

3:31:346/22/2021Фото: dimplex.shop
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Камин — это не столько источник тепла, сколько важный элемент атмосферы.

Камин — это не столько источник тепла, сколько важный элемент атмосферы.

Романтика и элегантность, ощущение обволакивающего «живого» тепла — все это малодоступно человеку в XXI веке, привыкшему к центральному отоплению. Монтаж «классического» камина — непростая задача даже для собственного дома, не говоря уже о квартире. Идеальной альтернативой могут стать электрокамины: воплощение романтичной атмосферы, безопасности и универсальности.

Особенности и характеристики электрокаминов

Технология основывается на нагревании специальных элементов. Есть «открытые» и «закрытые» модификации. Открытые могут быть:

  • со спиралью, которая натягивается между стержнями из керамикой;
  • на спираль крепятся «бусы»;
  • спираль на основании из керамики;
  • на стержень из керамики наматывается проволока из нихрома.

Есть возможность не только регуляции тепла, но и создания «спецэффектов»: живого пламени, которое даже вблизи не отличить от натурального.

Закрытые камины предполагают использование трубки из плотного ударопрочного стекла. Внутри помещается спираль. Декоративные детали включают обрамление и «топку».

Ощущение живого огня создается за счет тепловентилятора, который забирает прохладный воздух, пропускает его через свой нагревающий элемент. Температура регулируется пультом управления.

Возможности электрокаминов

Интенсивность обогрева зависит от модели, в среднем рассчитывается по формуле: 1 кВт энергии на 10 квадратных метров пространства. Существуют экономичные модели, позволяющие экономить электроэнергию без ущерба для тепла — примером таких каминов могут быть устройства Dimplex. Также среди возможностей:

  • имитация игры света — естественный огонь, горение углей;
  • равномерное распределение тепла, как от живого огня;
  • возможность увлажнения воздуха — зачастую в камины встраивается увлажнитель на основе технологии ультразвуковой генерации;
  • звуковые эффекты — треск сгорающих дров;
  • запахи живого огня, хвои, древесной смолы за счет добавления ароматизаторов.

Устройства Dimplex просты в обслуживании и не требуют сложных манипуляций ни для использования, ни для установки.

Преимущества электрокаминов

Электрокамин — прибор, который достоверно имитирует «классическое» решение, но обладает рядом плюсов:

  • простой монтаж — нет необходимости ставить вытяжки для дыма;
  • можно устанавливать в квартире многоэтажного дома;
  • пожаробезопасность;
  • безопасность для детей и животных;
  • не нужно получать разрешения от официальных органов.

Электрокамины — это обогреватели, которые «питаются» от электричества. Но в отличие от обычного обогревателя, не просто выполняют свою работу, а еще и дарят уют.

Почему стоит выбрать камины Dimplex

Компания Dimplex — это ирландский бренд, а в этой стране точно хорошо знают, что такое сырость, холода и как с ними бороться. Мировой лидер в производстве электрокаминов гарантирует:

  • экономичность и экологичность по строгим европейским стандартам;
  • собственные патентованные технологии имитации огня Optiflame, Opti-Myst, Opti-V и Revillusion;
  • гарантию многолетней службы.

Мы предлагаем камины знаменитого производителя с доставкой по всей Украине. Официальный сертифицированный магазин.

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