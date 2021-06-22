Как подобрать тональный крем: секреты визажистов

Красивая кожа без малейших изъянов не всегда является природным даром – чаще всего эта заслуга принадлежит качественному тональному средству. С его помощью можно придать лицу привлекательное сияние, сделать цвет идеально ровным, скрыть шероховатости рельефа и другие несовершенства.
Давайте разберемся, как подобрать тональный крем для лица, который гармонично дополнит повседневный макияж, замаскирует все недостатки кожи и при этом будет абсолютно незаметен.
Как выбрать хороший тональный крем?Чтобы правильно подобрать тональный крем, необходимо учесть ключевые особенности косметического средства, а также цвет, текстуру и состояние кожи:
- Оттенок. Подходящий тон – пожалуй, самый важный момент при выборе тональника. Он не должен «конфликтовать» с природным цветом лица, иначе мейк будет выглядеть неестественно.
- Плотность. Чем выше плотность тоналки, тем лучше ее перекрывающая способность. Однако у этого правила есть и обратная сторона – слишком плотные средства плохо растушевываются и могут создавать «эффект маски», особенно на подвижных участках.
- Текстура. Сегодня в тренде мягкая бархатистая кожа без намека на неприглядный глянец, поэтому наибольшим спросом пользуются тональные основы с легким матирующим финишем. А если необходимо добавить в образ немного эффектного лоска, стоит присмотреться к косметике с эффектом сияния.
- Стойкость. Хорошие тональные средства держатся на коже целый день, не растекаются, не скатываются и не стираются от случайных прикосновений.
- Тип кожи. Еще один важный нюанс, который подскажет, как подобрать тональный крем для лица – структурные особенности дермы. Легкая косметика с гиалуроновой кислотой, фитоэкстрактами и увлажняющими компонентами – идеальный вариант для сухой кожи. Обладательницам жирного типа стоит обратить внимание на составы с подсушивающими и антибактериальными компонентами. А девушкам с чувствительным лицом, на котором часто появляются признаки раздражения, понравятся тональники с пантенолом и другими успокаивающими веществами.
- Надежность производителя. Чтобы не разочароваться в выбранной косметике после первого применения, следует покупать только сертифицированные средства от проверенных производителей с безупречной репутацией. В коллекции YSL можно найти тональный крем для любого типа кожи, который гарантированно оправдает ожидания и позволит выглядеть на все 100% в любое время суток.
Популярные оттенки тональных кремовПалитру оттенков тонального крема можно условно разделить на 4 вида:
- Fair (ультра-светлый). Такая гамма подходит обладательницам тонкой фарфорово-бледной кожи с минимальной пигментацией и без малейшего намека на загар.
Light (светлый). Светлые оттенки – идеальный вариант для незагорелых девушек с молочной кожей. В отличие от средств категории fair, в таких кремах уже присутствует легкий намек на розоватый или персиковый шлейф.
- Medium (средний). В этой категории проще всего подобрать тональный крем под цвет кожи, поскольку палитра средних тонов очень широка. Ассортимент medium-средств варьируется от мягкого светло-бежевого и персикового до естественного пудрового и нюдово-золотистого.
Tan (темный). Такой вариант тональника подойдет хорошо загорелым и смуглым от природы девушкам с привлекательной бронзовой кожей.
Не стоит пытаться с помощью тонального крема сделать лицо более смуглым или, наоборот, бледным – для этих целей предусмотрены другие средства. Основной тон косметики должен идеально совпадать с цветом кожи – тогда макияж будет выглядеть естественно и гармонично. Подобрать тональный крем онлайн можно с помощью бесплатного сервиса https://armanibeauty.com.ru/virtual-try-on.
Как подобрать тональный крем под цвет кожи?Всего несколько штрихов, выполненных качественным тонирующим средством, способны освежить цвет лица, придать ему естественное сияние и приятный шлейф. Советы визажистов подскажут, как выбрать тональный крем с учетом характерных особенностей цветотипа:
- Смягчить холодную внешность помогут средства с неброским розоватым шлейфом. А девушкам с теплым цветотипом лучше присмотреться к палитре косметики с согревающим персиковым подтоном.
- Если на лице часто появляются воспаления, пополните косметичку кремом с мягким оливковым шлейфом – он отлично перекрывает красноту.
- Оттенить природную желтизну кожи позволит тоналка с бежево-ореховыми нотками.
- Следы усталости и тусклости кожи лучше всего маскирует нюдово-персиковая гамма.
Но самое главное: наносить тональный крем нужно только на свежую, чистую и сухую кожу – так макияж получится более стойким, равномерным и естественным.