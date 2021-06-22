Девочка умерла в душе от удара током. Подробности трагедии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Девочка умерла в душе от удара током. Подробности трагедии

4:15:036/22/2021Фото: pixabay
0

На отца девочки возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Девочка умерла прямо в душе
В минувшую субботу, 19 июня в одном из сел Алтайского края произошла трагедия. Там 14-летняя девочка погибла от удара током. Как стало известно. В момент ЧП она принимала душ в душевой кабине, которая была установлена в бане. Поставил и подключал ее отец девочки. Как сообщили в Следственном комитете по региону, мужчина установил душевую кабину с водонагревателем с нарушениями правил технической безопасности. В результате этого девочка получила серьезны травмы и скончалась на месте ЧП.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следствием назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Людям с этой группой крови инфаркт не грозит
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Стало известно, почему Губерниев издевался над Бузовой
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает страшное
смертьудар токомумер ребенок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГречку, масло и чай выдают ли за вакцинацию против коронавируса пенсионерам 60+ в Бердске?
    4:05:38 6/22/2021
    Гречку, масло и чай выдают ли за вакцинацию против коронавируса пенсионерам 60+ в Бердске?
    Лекарство от ленточных червей может лечить коронавирус SARS-CoV-2, новые открытия в препаратах
    3:55:29 6/22/2021
    Лекарство от ленточных червей может лечить коронавирус SARS-CoV-2, новые открытия в препаратах
    БердскПолицейские Бердска раскрыли тайну "кровавого" крыльца на ул. Боровой
    3:54:25 6/22/2021
    Полицейские Бердска раскрыли тайну "кровавого" крыльца на ул. Боровой
    Студентов-медиков отправили работать в службу скорой помощи, стационары и поликлиники Новосибирска
    3:49:52 6/22/2021
    Студентов-медиков отправили работать в службу скорой помощи, стационары и поликлиники Новосибирска
    Коронавирус в России: Новых 16 715 зараженных нашли за сутки на 22 июня 2021
    3:48:56 6/22/2021
    Коронавирус в России: Новых 16 715 зараженных нашли за сутки на 22 июня 2021
    В России хотят ввести новые штрафы для автомобилистов за мусор на дорогах
    3:36:11 6/22/2021
    В России хотят ввести новые штрафы для автомобилистов за мусор на дорогах
    АвтоВАЗ соберет дорогую "Ниву", заявил президент Николя Мор
    3:24:22 6/22/2021
    АвтоВАЗ соберет дорогую "Ниву", заявил президент Николя Мор
    Неделя всех святых 2021: Главные традиции и особенности Петровского заговенья
    3:20:08 6/22/2021
    Неделя всех святых 2021: Главные традиции и особенности Петровского заговенья
    Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей
    3:13:40 6/22/2021
    Российского полковника арестовали за подарок в 2,1 млн рублей
    Бердск"Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон
    3:06:14 6/22/2021
    "Законом я всегда могу поставить на место чиновников": Активистка Наталья Слесарева готова защищать Бердск от застройки и вырубки зеленых зон