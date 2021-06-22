В минувшую субботу, 19 июня в одном из сел Алтайского края произошла трагедия. Там 14-летняя девочка погибла от удара током. Как стало известно. В момент ЧП она принимала душ в душевой кабине, которая была установлена в бане. Поставил и подключал ее отец девочки. Как сообщили в Следственном комитете по региону, мужчина установил душевую кабину с водонагревателем с нарушениями правил технической безопасности. В результате этого девочка получила серьезны травмы и скончалась на месте ЧП.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следствием назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Девочка умерла в душе от удара током. Подробности трагедии
4:15:036/22/2021
На отца девочки возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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