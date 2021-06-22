Звезду шоу "Пацанки" Диану Субботину оштрафовали за наркотики в бюстгальтере

В столице Басманный суд закрыл уголовное дело в отношении участницы шоу Пацанки Дианы Субботиной. Напомним, ее задержали еще в марте рядом с Курским вокзалом. При осмотре полицейские обнаружили у нее несколько пакетиков с подозрительным веществом, которое позже оказалось наркотиком весом чуть менее одного грамма. Наркотические средства она прятала под шапкой и в бюстгальтере.
Суд же решил, что вес наркотика был незначительный, а также учел то, что девушка раньше не привлекалась к уголовной ответственности. Поэтому, дело закрыли а саму Субботину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Кстати, экс-участницу шоу и ведущую программы Ревизорро Ксению Милас подозревают в нанесении ножевых ранений своей подруге.