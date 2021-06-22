Как помогает вода с лимоном организму, рассказал врач

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, насколько полезна вода с лимоном. По ее словам, наш организм ежедневно закисляется из-за своей деятельности, а лимон в этом случае работает как щелочь и восстанавливает баланс. Но при этом, много лимона употреблять нельзя, также, как и смешивать его с холодной водой.
"Может быть, пол-лимона в день максимум", - уточнила она. "А холодная вода приводит к переохлаждению слизистых оболочек, а это в свою очередь, например, к тонзиллитам. То есть тут нужно действовать очень аккуратно. Еще больший вред организму может нанести ледяная вода. В этом случае желудок будет блокировать выработку ферментов и желудочного сока. А это чревато нарушением переваривания белка», - рассказала врач.
В заключении она отметила, что ни в коем случае нельзя запивать мясо ледяной водой, несмотря на то, что это вкусно.