Как помогает вода с лимоном организму, рассказал врач
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Как помогает вода с лимоном организму, рассказал врач

4:33:406/22/2021Фото: pixabay
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Но при этом, воды должна быть комнатной температуры, чтобы не навредить организму.

Вода с лимоном крайне полезна для организма

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, насколько полезна вода с лимоном. По ее словам, наш организм ежедневно закисляется из-за своей деятельности, а лимон в этом случае работает как щелочь и восстанавливает баланс. Но при этом, много лимона употреблять нельзя, также, как и смешивать его с холодной водой.

"Может быть, пол-лимона в день максимум", - уточнила она. "А холодная вода приводит к переохлаждению слизистых оболочек, а это в свою очередь, например, к тонзиллитам. То есть тут нужно действовать очень аккуратно. Еще больший вред организму может нанести ледяная вода. В этом случае желудок будет блокировать выработку ферментов и желудочного сока. А это чревато нарушением переваривания белка», - рассказала врач.

В заключении она отметила, что ни в коем случае нельзя запивать мясо ледяной водой, несмотря на то, что это вкусно.

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