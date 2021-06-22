Медотвод от вакцинации против коронавируса: где получить и можно ли с ним лететь в отпуск вместо справки о прививке, рассказываем
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Медотвод от вакцинации против коронавируса: где получить и можно ли с ним лететь в отпуск вместо справки о прививке, рассказываем

4:59:146/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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"Никаких справок, позволяющих вам куда-то ехать, никто не даст. Вам дадут бумагу, что вам противопоказана в данное время вакцинация",- рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Алексеевич.

Есть ли справка-медицинский отвод о т вакцинации от коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Сейчас многие страны требуют у приезжающих туристов и путешественников справку о вакцинации от коронавируса. Люди, которые имеют хронические заболевания, считают, что прививка им противопоказана. Много обращений поступает в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, где взять справку — медотвод от вакцинации, которая заменит справку о вакцинации во время путешествия.
Об этом сегодня, 22 июня, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с главным врачом ЦГБ Искитима Алексеем Кайгородовым.
- Необходимо пойти к своему лечащему врачу-терапевту, который напишет, что у вас медотвод вообще или в данном случае. Медотвод от вакцинации может дать врач или фельдшер в кабинете вакцинации при наличии обострения или ухудшения состояния в данный момент. Нужно знать, что наличие хронических заболевания не является противопоказанием для вакцинации. Если вы собрались куда-то ехать в отпуск, у вас точно противопоказаний нет. У вас нет ухудшения состояния и обострения болезни. В случае ухудшения состояния здоровья или обострения болезни вы сидите дома или лежите в больнице.
Никаких справок, позволяющих вам куда-то ехать, никто не даст. Вам дадут бумагу, что вам противопоказана в данное время вакцинация,- рассказал Алексей Алексеевич.

Сегодня формируется популяционный иммунитет, а не каждого человека в отдельности. Привить надо максимальное число взрослых людей, чтобы инфекция не распространялась, чтобы сняли ограничительные меры во всем мире, чтобы люди смогли спокойно передвигаться по странам и континентам.
Даже онкология не является противопоказанием при вакцинации. Люди живут с онкозаболеваниями много лет.

- Если делают химиотерапию или лучевую терапию, если у вас тяжелое состояние, то тогда прививка противопоказана. При ремиссии прививаться можно и нужно, - объяснил главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов.

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