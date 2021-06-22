Новолуние и Полнолуние в июле 2021: точные даты и особенности мощных дней по влиянию на людей

Все мы знаем. что луна ни дня не остается в своем одном положении - меняется ее освещенность и при этом она постоянно переходит из одного созвездия в другое, а потому каждый день лунного календаря обладает своим характером.
Самыми влиятельными, конечно же, являются дни Новолуния и Полнолуния, поскольку они являются переломными моментами во течение лунного месяца. Это особенно заметно по растениям, а также по приливам и отливом вод мирового океана. Так, после новолуния начинается фаза растущей луны, в периоде которой все соки в растениях устремлены по большей части вверх, а на убывающей луне все происходит наоборот = после полнолуния соки устремляются вниз к корням. В сами Новолуние и Полнолуние все замирает.
Если на новолуние влияние луны минимально - она совсем не освещена солнцем и ее не видно вообще не небосклоне, то в полнолуние совершенно иная картина - полная луна набрала максимум свой силы и ее влияние является пиковым.
Поэтому многие прибегают к данным лунного календаря, чтобы спланировать свои дела, чтобы влияние луны не мешало исполнению своих задумок, а только помогало.
Даты новолуния и полнолуния в июле 2021
Итак. Июль 2021 года начнется с периода убывающей луны. Он продлится с 1 по 9 июля. 10 июля будем наблюдать новолуние, а с 11 числа луна начнет расти и набирать свою силу. Этот процесс будет длиться до 23 июля, а 24 июля при ясной погоде мы увидим полный диск луны. После 24 июля и до конца месяца вновь настанет период старения лунного диска.
Новолуние состоится в 12.22 по московскому времени в созвездии Рака. Этот день будет благоприятно использовать тем, кто готов к активной работе и учебе. Хорошо будет завершать старые дела, строить новые планы. особенно благоприятным день будет для творческих людей.
Полнолуние начнется в 12.00 по московскому времени в знаке Водолея. Этот день станет опасным для личных отношений, поскольку будет очень сильно влиять на ваши эмоции. Не стоит переживать тем, кто уверен в своем парнере и в ваших отношениях царит гармония и взаимопонимание.