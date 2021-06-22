Новолуние и Полнолуние в июле 2021: точные даты и особенности мощных дней по влиянию на людей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новолуние и Полнолуние в июле 2021: точные даты и особенности мощных дней по влиянию на людей

6:20:256/22/2021Фото: pxhere
0

Если на новолуние влияние луны минимально - она совсем не освещена солнцем и ее не видно вообще не небосклоне, то в полнолуние совершенно иная картина - полная луна набрала максимум свой силы и ее влияние является пиковым. 

луна
Луна каждый месяц проходит 4 разных фазы

Все мы знаем. что луна ни дня не остается в своем одном положении - меняется ее освещенность и при этом она постоянно переходит из одного созвездия в другое, а потому каждый день лунного календаря обладает своим характером.

Самыми влиятельными, конечно же, являются дни Новолуния и Полнолуния, поскольку они являются переломными моментами во течение лунного месяца. Это особенно заметно по растениям, а также по приливам и отливом вод мирового океана. Так, после новолуния начинается фаза растущей луны, в периоде которой все соки в растениях устремлены по большей части вверх, а на убывающей луне все происходит наоборот = после полнолуния соки устремляются вниз к корням. В сами Новолуние и Полнолуние все замирает.

Если на новолуние влияние луны минимально - она совсем не освещена солнцем и ее не видно вообще не небосклоне, то в полнолуние совершенно иная картина - полная луна набрала максимум свой силы и ее влияние является пиковым.

Поэтому многие прибегают к данным лунного календаря, чтобы спланировать свои дела, чтобы влияние луны не мешало исполнению своих задумок, а только помогало.

Даты новолуния и полнолуния в июле 2021

Итак. Июль 2021 года начнется с периода убывающей луны. Он продлится с 1 по 9 июля. 10 июля будем наблюдать новолуние, а с 11 числа луна начнет расти и набирать свою силу. Этот процесс будет длиться до 23 июля, а 24 июля при ясной погоде мы увидим полный диск луны. После 24 июля и до конца месяца вновь настанет период старения лунного диска.

Новолуние состоится в 12.22 по московскому времени в созвездии Рака. Этот день будет благоприятно использовать тем, кто готов к активной работе и учебе. Хорошо будет завершать старые дела, строить новые планы. особенно благоприятным день будет для творческих людей.

Полнолуние начнется в 12.00 по московскому времени в знаке Водолея. Этот день станет опасным для личных отношений, поскольку будет очень сильно влиять на ваши эмоции. Не стоит переживать тем, кто уверен в своем парнере и в ваших отношениях царит гармония и взаимопонимание.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает страшное
лунановолуниефазы лунылунный календарь. полнолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какая фаза луны вам больше по душе?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новолуние и Полнолуние в июле 2021: точные даты и особенности мощных дней по влиянию на людей
    6:20:25 6/22/2021
    Новолуние и Полнолуние в июле 2021: точные даты и особенности мощных дней по влиянию на людей
    В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020
    6:00:35 6/22/2021
    В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020
    Российских студентов отправляют на вакцинацию и лучше до 15 июля
    5:52:47 6/22/2021
    Российских студентов отправляют на вакцинацию и лучше до 15 июля
    Молодую мертвую женщину нашли в центре Новосибирска
    5:43:22 6/22/2021
    Молодую мертвую женщину нашли в центре Новосибирска
    Прямо с простыней выпала из окна 8-го этажа спящая на подоконнике девочка в Новой Москве. Она выжила
    5:36:29 6/22/2021
    Прямо с простыней выпала из окна 8-го этажа спящая на подоконнике девочка в Новой Москве. Она выжила
    БердскБез очереди пустили на рентген 22-летнюю Ксению с пометкой CITO после скандала в поликлинике №2 Бердска
    5:31:52 6/22/2021
    Без очереди пустили на рентген 22-летнюю Ксению с пометкой CITO после скандала в поликлинике №2 Бердска
    В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки
    5:27:59 6/22/2021
    В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки
    Что запрещено делать на Полнолуние 24 июня 2021, а какой ритуал обязательно провести
    5:20:36 6/22/2021
    Что запрещено делать на Полнолуние 24 июня 2021, а какой ритуал обязательно провести
    Мать с ребенком-инвалидом не пустили в туалет в здание министерства соцполитики Красноярска
    5:17:13 6/22/2021
    Мать с ребенком-инвалидом не пустили в туалет в здание министерства соцполитики Красноярска
    Вожатая детского лагеря во время ссоры зарезала коллегу в Подмосковье
    5:02:06 6/22/2021
    Вожатая детского лагеря во время ссоры зарезала коллегу в Подмосковье