Пьяная мамаша среди разбросанных вещей воспитывала младенца. Смотрите шокирующее видео
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Пьяная мамаша среди разбросанных вещей воспитывала младенца. Смотрите шокирующее видео

4:55:166/22/2021Фото: pixabay
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Видео из квартиры, которая была больше похожа на склад грязных вещей, опбликовали в социальных сетях.

Пьяная мать содержала младенца в грязи

В Забайкальском крае в поселке Дарасун следователи Следственного комитета начали проверку по факту плохого содержания и воспитания грудного ребенка. Об этом стало известно в минувший понедельник, 21 июня. Проверка началась из-за того, что в социальных сетях было опубликовано видео того, в каких условиях содержится ребенок.

«21 июня 2021 года в одной из социальных сетей появились данные, что в посёлке Дарасун грудной ребёнок находится в ненадлежащих условиях. В квартире, где находится ребёнок, в беспорядке разбросаны вещи, а женщина, заснятая на видео, по предварительным данным, находится в состоянии опьянения. По данному факту назначена доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе.

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