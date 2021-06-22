Пьяная мамаша среди разбросанных вещей воспитывала младенца. Смотрите шокирующее видео

В Забайкальском крае в поселке Дарасун следователи Следственного комитета начали проверку по факту плохого содержания и воспитания грудного ребенка. Об этом стало известно в минувший понедельник, 21 июня. Проверка началась из-за того, что в социальных сетях было опубликовано видео того, в каких условиях содержится ребенок.
«21 июня 2021 года в одной из социальных сетей появились данные, что в посёлке Дарасун грудной ребёнок находится в ненадлежащих условиях. В квартире, где находится ребёнок, в беспорядке разбросаны вещи, а женщина, заснятая на видео, по предварительным данным, находится в состоянии опьянения. По данному факту назначена доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе.