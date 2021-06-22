Вожатая детского лагеря во время ссоры зарезала коллегу в Подмосковье

Страшное ЧП произошло минувшей ночью в детском лагере в Подмосковье. Там одна вожатая насмерть зарезала другую. Как стало известно, все произошло в тот момент, когда воспитанники лагеря спали. Девушки устроили скандал. По некоторым данным он произошел из-за того, что одна из них высказала претензии второй по поводу постоянного употребления алкоголя ночью. Вожатой не понравились такие слова в свой адрес и она схватилась за нож. В итоге, первая девушка скончалась на месте от полученных травм.
На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают причину произошедшего. Известно, что девушки не были знакомы друг с другом до начала работы в лагере. Дети на момент убийства спали.