Российские выпускники-2021 отказываются от июньских балов: слишком дорого, да и настроения нет

Одиннадцатиклассники уходят из школы, не попрощавшись. В 2021 году выпускные разрешили проводить всем, несмотря на пандемию. Проведение торжеств разрешено с соблюдением всех санитарных норм.
В Башкирии многие выпускники отказались идти на последний школьный бал, основной причиной отказа стали расходы, которые предполагает поход на выпускной. Одежда, обувь, макияж прическа и кафе в общей сложности обходятся в 20-30 тысяч рублей на школьника, кроме того, на выпускном обычно присутствуют родители, которые также должны одеться и провести вечер в кафе.
Также причиной нежелания идти на выпускной стало настроение самих выпускников, которые не видят причины веселиться после окончания школы, пишет UFA.AIF.RU.