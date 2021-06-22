Российские выпускники-2021 отказываются от июньских балов: слишком дорого, да и настроения нет
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Российские выпускники-2021 отказываются от июньских балов: слишком дорого, да и настроения нет

6:45:106/22/2021Фото: МордовМедиа
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Одиннадцатиклассники уходят из школы, не попрощавшись: в Башкирии одежда, обувь, макияж прическа и кафе в общей сложности обходятся в 20-30 тысяч рублей на школьника.

На выпускных балах в Башкирии будет мало людей

Одиннадцатиклассники уходят из школы, не попрощавшись. В 2021 году выпускные разрешили проводить всем, несмотря на пандемию. Проведение торжеств разрешено с соблюдением всех санитарных норм.

В Башкирии многие выпускники отказались идти на последний школьный бал, основной причиной отказа стали расходы, которые предполагает поход на выпускной. Одежда, обувь, макияж прическа и кафе в общей сложности обходятся в 20-30 тысяч рублей на школьника, кроме того, на выпускном обычно присутствуют родители, которые также должны одеться и провести вечер в кафе.

Также причиной нежелания идти на выпускной стало настроение самих выпускников, которые не видят причины веселиться после окончания школы, пишет UFA.AIF.RU.

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