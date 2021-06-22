В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020

6:00:356/22/2021Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
0

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят смысла рассуждать о проведенной игре и ее результатах.

Сборная России полетит домой с ЕВРО-2020

По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, в Кремле не обсуждали проигрыш российской сборной и вылет с ЕВРО-2020, потому что не видят в этом смысла. Любовь к футболистам не ослабнет, несмотря ни на что:

- В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь.

Российская сборная вылетела с ЕВРО-2020 после разгромного поражения от сборной Дании со счетом 4:1.

Спортсмены из Дании обеспечили себе выход в плей-офф. Последний раз из группына ЕВРО российская сборная выходила в 2008 году, где в полуфинале проиграла сборной Испании. Большую роль в настрое спортсменов российской сборной сыграло отсутствие своих болельщиков на стадионе в Копенгагене, они не смогли поддержать команду из-за ограничений по коронавирусу.

В чем польза клубники: диетолог рассказал правду
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
ограничения по коронавирусупроигрыш на чемпионатесборная поедет домой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы смотрели?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020
    6:00:35 6/22/2021
    В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020
    Российских студентов отправляют на вакцинацию и лучше до 15 июля
    5:52:47 6/22/2021
    Российских студентов отправляют на вакцинацию и лучше до 15 июля
    Молодую мертвую женщину нашли в центре Новосибирска
    5:43:22 6/22/2021
    Молодую мертвую женщину нашли в центре Новосибирска
    Прямо с простыней выпала из окна 8-го этажа спящая на подоконнике девочка в Новой Москве. Она выжила
    5:36:29 6/22/2021
    Прямо с простыней выпала из окна 8-го этажа спящая на подоконнике девочка в Новой Москве. Она выжила
    БердскБез очереди пустили на рентген 22-летнюю Ксению с пометкой CITO после скандала в поликлинике №2 Бердска
    5:31:52 6/22/2021
    Без очереди пустили на рентген 22-летнюю Ксению с пометкой CITO после скандала в поликлинике №2 Бердска
    В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки
    5:27:59 6/22/2021
    В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки
    Что запрещено делать на Полнолуние 24 июня 2021, а какой ритуал обязательно провести
    5:20:36 6/22/2021
    Что запрещено делать на Полнолуние 24 июня 2021, а какой ритуал обязательно провести
    Мать с ребенком-инвалидом не пустили в туалет в здание министерства соцполитики Красноярска
    5:17:13 6/22/2021
    Мать с ребенком-инвалидом не пустили в туалет в здание министерства соцполитики Красноярска
    Вожатая детского лагеря во время ссоры зарезала коллегу в Подмосковье
    5:02:06 6/22/2021
    Вожатая детского лагеря во время ссоры зарезала коллегу в Подмосковье
    БердскМедотвод от вакцинации против коронавируса: где получить и можно ли с ним лететь в отпуск вместо справки о прививке, рассказываем
    4:59:14 6/22/2021
    Медотвод от вакцинации против коронавируса: где получить и можно ли с ним лететь в отпуск вместо справки о прививке, рассказываем