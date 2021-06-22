В спорте простой и понятный kpi: Кремль оценил вылет сборной России с Евро-2020

По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, в Кремле не обсуждали проигрыш российской сборной и вылет с ЕВРО-2020, потому что не видят в этом смысла. Любовь к футболистам не ослабнет, несмотря ни на что:
- В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь.
Российская сборная вылетела с ЕВРО-2020 после разгромного поражения от сборной Дании со счетом 4:1.
Спортсмены из Дании обеспечили себе выход в плей-офф. Последний раз из группына ЕВРО российская сборная выходила в 2008 году, где в полуфинале проиграла сборной Испании. Большую роль в настрое спортсменов российской сборной сыграло отсутствие своих болельщиков на стадионе в Копенгагене, они не смогли поддержать команду из-за ограничений по коронавирусу.