В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки

В Новосибирске начали слушания по уголовному делу в отношении директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина, которого обвиняют в коррупции. Гособвинение запросило для подсудимого восемь лет в колонии строгого режима и штраф 8,9 млн руб.
Как стало известно, Калюжин платил взятки заведующему моргом городской КБ №1 за то, что тот рекомендовал родным покойных обращаться именно в ритуальное агентство к Калюжину. Всего, с 2017 по 2019 год ритуальщик передал заведующему около 300 тысяч рублей.
Отметим, что патологоанатом полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. В прошлом году ему вынесли приговор — штраф в размере 4,5 млн руб. и запрет занимать руководящие должности в течение 12 лет.
Следующее заседание назначено на завтра, 23 июня.