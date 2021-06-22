В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки
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В Новосибирске под суд пошел директор «Ритуального хозяйства» за взятки

5:27:596/22/2021Фото: pixabay
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Он давал деньги заведующему моргом, чтобы тот рекомендовал его услуги родным покойных.

Ритуальщик давал взятки заведующему моргом
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В Новосибирске начали слушания по уголовному делу в отношении директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина, которого обвиняют в коррупции. Гособвинение запросило для подсудимого восемь лет в колонии строгого режима и штраф 8,9 млн руб.

Как стало известно, Калюжин платил взятки заведующему моргом городской КБ №1 за то, что тот рекомендовал родным покойных обращаться именно в ритуальное агентство к Калюжину. Всего, с 2017 по 2019 год ритуальщик передал заведующему около 300 тысяч рублей.

Отметим, что патологоанатом полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. В прошлом году ему вынесли приговор — штраф в размере 4,5 млн руб. и запрет занимать руководящие должности в течение 12 лет.

Следующее заседание назначено на завтра, 23 июня.

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