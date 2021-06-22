Молодую мертвую женщину нашли в центре Новосибирска
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Молодую мертвую женщину нашли в центре Новосибирска

5:43:226/22/2021Фото: Pixabay
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Следователи проводят проверку по факту смерти человека.

Полиция не нашла признаков насильственной смерти на теле мертвой женщины в центре города

22 июня утром, в половине восьмого, в ГУ МВД поступил сигнал о нахождении тела женщины без признаков жизни на улице Фрунзе, возле дома №2.

По мнению прибывших на место правоохранителей, смерть не носит криминального характера, для установления ее причин будет проведена экспертиза, по результатам которой будет дана оценка.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Ленинском районе города Новосибирска тела женщины без видимых признаков насильственной смерти. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - пишут на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области .

Погибшей 31 год, ее обнаружили прохожие. Следователи дадут процессуальную оценку после того, как будут проведены необходимые мероприятия.

«Женщина была без верхней одежды, только брюки, толстовка и обувь, с одной ноги она была снята, лежала спокойно, будто спала, на вид вполне приличная, чистенькая, вызывало ощущение, что ее просто привезли и положили там... — пишут в паблике «Инцидент/Новосибирск».

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