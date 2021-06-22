Песков: дискриминация невакцинированных неминуема

В России люди не смогут работать, пока не сделают прививку от коронавируса, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поднятую Москальковой тему о дискриминации, на которую жалуются непривитые граждане страны.
«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе. Но ситуация такова, что она требует энергичных мер. И поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем тем, кто имеет иммунитет. Либо переболев, либо прививку. И это та реальность, в которой мы живем. И придется жить еще в обозримой перспективе. Другое дело, конечно, прививка — это не самоцель, самоцель — иммунитет, это же иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом»,— заявил Песков.
По его мнению реальность такова, что дискриминация неизбежна, потому что люди без иммунитета, не смогут выходить на работу, так как представляют угрозу для окружающих.