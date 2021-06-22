Российских студентов отправляют на вакцинацию и лучше до 15 июля
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Российских студентов отправляют на вакцинацию и лучше до 15 июля

5:52:476/22/2021Фото: https://pixnio.com/
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Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня. Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы успеть к 1 сентября, заявил Мурашко.

Студентов призывают массово прививаться
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Студентов призывают сделать прививку к началу учебного года. Но лучше до 15 июля, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
-Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня. Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, — сказал он.
На 22 июня за сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 455 (14,7%) без клинических проявлений.

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