Что принято делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя? Особенности важной даты – 24 июня

Все христиане мира почитают Иоанна Крестителя особым образом. Он настолько почитаем в христианстве, что все крупные события его жизни, смерти и события после смерти (три обретения Главы пророка) почитаются самым особым образом, а частицы мощей хранятся не только в христианских святых местах, но даже и в мусульманской мечети.
Рождество Иоанна Крестителя отмечается католиками как высочайшего церковного торжества.
Отмечают его западные христиане ежегодно в одну и ту же дату - 24 июня. Православные - 7 июля.
Из-за того, что празднование этого события у католиков очень близко ко дню летнего солнцестояния, традиции празднования в народе очень приближены к ритуалам, которые проводятся в самый длинный световой день.
С утра во всех католических храмах проходят торжественные мессы, устраиваются шествия с факелами. Огонь везде присутствует на этом праздновании.
Костры разводятся на площадях перец церквями и на городских площадях, около водоемов.
В Белоруссии, например, этот праздник отмечают также как Ивана Купалу. Устраивают народные гуляния с поисками кладов и папоротника, девушки плетут венки и устраивают гадания.