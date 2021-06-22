Что принято делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя? Особенности важной даты – 24 июня
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Что принято делать на Католическое Рождество Иоанна Крестителя? Особенности важной даты – 24 июня

7:20:476/22/2021Фото: Pixabay
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С утра во всех католических храмах проходят торжественные мессы, устраиваются шествия с факелами. Огонь везде присутствует на этом праздновании.

Иоанн Креститель
Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком

Все христиане мира почитают Иоанна Крестителя особым образом. Он настолько почитаем в христианстве, что все крупные события его жизни, смерти и события после смерти (три обретения Главы пророка) почитаются самым особым образом, а частицы мощей хранятся не только в христианских святых местах, но даже и в мусульманской мечети.

Рождество Иоанна Крестителя отмечается католиками как высочайшего церковного торжества.

Отмечают его западные христиане ежегодно в одну и ту же дату - 24 июня. Православные - 7 июля.

Из-за того, что празднование этого события у католиков очень близко ко дню летнего солнцестояния, традиции празднования в народе очень  приближены к ритуалам, которые проводятся в самый длинный световой день.

С утра во всех католических храмах проходят торжественные мессы, устраиваются шествия с факелами. Огонь везде присутствует на этом праздновании.

Костры разводятся на площадях перец церквями и на городских площадях, около водоемов.

В Белоруссии, например, этот праздник отмечают также как Ивана Купалу. Устраивают народные гуляния с поисками кладов и папоротника, девушки плетут венки и устраивают гадания.

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