Вакцина "КовиВак" закончилась 22 июня в Москве

В столице временно прекращена запись на вакцинацию с помощью препарата "КовиВак" из-за того, что пока его нет в наличии. На сайте правительства Москвы сообщили о данном факте.
- Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины, — отметили столичные власти.
До этого данный препарат еще был доступен в шести московских клиниках.
Вакцина "КовиВак" разработана в Центре имени Чумакова РАН и зарегистрирована в феврале 2021 года. Третья стадия клинических исследований препарата начата в июне, в ней принимают участие 32 тысячи добровольцев. Завершение исследования планируется в 2022 году.
-Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины,- сообщили ТАСС в Центр имени Чумакова 22 июня.
"КовиВак" отличается от остальных препаратов тем, что в нем используется "убитый" вирус. По словам разработчиков, прививка дает широкий спектр антител, но не все они могут стать нейтрализаторами коронавируса.