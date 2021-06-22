Вакцина "КовиВак" закончилась 22 июня в Москве
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Вакцина "КовиВак" закончилась 22 июня в Москве

6:32:106/22/2021Фото: Pixabay
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Поэтому запись на нее временно приостановлена в столице. Центр Чумакова до конца июня поставить 1 млн доз.

Прививки в Москве стали заканчиваться
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В столице временно прекращена запись на вакцинацию с помощью препарата "КовиВак" из-за того, что пока его нет в наличии. На сайте правительства Москвы сообщили о данном факте.

- Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины, — отметили столичные власти.

До этого данный препарат еще был доступен в шести московских клиниках.

Вакцина "КовиВак" разработана в Центре имени Чумакова РАН и зарегистрирована в феврале 2021 года. Третья стадия клинических исследований препарата начата в июне, в ней принимают участие 32 тысячи добровольцев. Завершение исследования планируется в 2022 году.

-Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины,- сообщили ТАСС в Центр имени Чумакова 22 июня.

"КовиВак" отличается от остальных препаратов тем, что в нем используется "убитый" вирус. По словам разработчиков, прививка дает широкий спектр антител, но не все они могут стать нейтрализаторами коронавируса.

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