Коронавирус массово заражает молодых: все больше тяжелейших случаев

Коронавирусная инфекция все больше "молодеет" в третью волну пандемии. И все больше тяжелых случаев ее течения регистрируют у молодых людей, заявил заявил 22 июня руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин
-Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых, - рассказал он в эфире канала Соловьев Live.
Как говорит Гущин, еще один тревожный сигнал - появление повторных заражений инфекцией. И считает, что вакцинация - единственный выход.