Коронавирус массово заражает молодых: все больше тяжелейших случаев
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Коронавирус массово заражает молодых: все больше тяжелейших случаев

7:00:146/22/2021Фото: pixabay
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Еще один тревожный сигнал - появление повторных заражений инфекцией.

Короной заболевают молодые россияне

Коронавирусная инфекция все больше  "молодеет" в третью волну пандемии. И все больше тяжелых случаев ее течения регистрируют у молодых людей, заявил заявил 22 июня руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин

-Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых, - рассказал он в эфире канала Соловьев Live.

Как говорит Гущин, еще один тревожный сигнал - появление повторных заражений инфекцией. И считает, что вакцинация - единственный выход.

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