Жесткий локдаун с 22 июня ввел в Москве Собянин: в рестораны пустят только привитых и со справками ПЦР
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Жесткий локдаун с 22 июня ввел в Москве Собянин: в рестораны пустят только привитых и со справками ПЦР

7:20:516/22/2021Фото: www.sobyanin.ru
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С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Правила посещения общепита в Москве с 28 июня

Мэр Москвы обратился в своем блоге к москвичам.

Дорогие друзья,

Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.

Вместе с тем, решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты.

Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек.

Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца.

Поэтому сегодня мы должны найти решения, которые позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это – с одной стороны.

С другой стороны, необходимо сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. При всех трудностях горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью. Разумеется, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, «свободных от ковида».

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме.

С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

прошедшие вакцинацию;
переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

электронной медицинской карты г. Москвы;
портала mos.ru;
ресурса ЕМИАС.ИНФО;
единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,
либо в регистратуре городской поликлиники.
Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов.

Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.

Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей.

Кроме того, с 22 июня 2021 г. вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Друзья,

Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей.

Берегите себя.

Ваш мэр
Сергей Собянин

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