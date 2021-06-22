Как правильно поливать деревья и кустарники в саду и на даче?

Вот и началось лето. Во всю идет первый летний месяц. Почва окончательно просохла от обилия весенней влаги после таяния снегов. Пришла пора ожидания дождей и интенсивных работ в саду и огороде. Среди этих работ, пожалуй, самыми важными сейчас являются прополка и полив. И если с прополкой все понятно - как выросли сорняки, так их и выпалываем, то с поливами все немного запутаннее.
Не многие поливают деревья и кустарники, полагая что природных осадков в течение лета им достаточно. Живут же деревья в лесу сами по себе и никто их не поливает. Однако давайте не будем забывать, что ваши деревья и кустарники скорее всего окультуренные, привитие и плодоносящие. И если вы хотите собирать хороший и вкусный урожай, то вам следует организовать грамотный полив.
Если не идут дожди, то полив нужно осуществлять не менее одного раза в неделю. Причем полив должен быть обильным, чтобы вода ушла на достаточную глубину. Особенно остро нуждаются в поливе недавно высаженные деревья и кустарники.
Пока они не разовьют мощную корневую систему, способную извлекать влагу из глубины почвы - придется им помогать. Это касается 1-2 летних саженцев. Чем дерево и кустарник старше - тем меньше они нуждаются в поливе. Хотя это не относится к малине и смородине, особенно в период завязывания урожая и его вызревания.
Полив не рекомендуется осуществлять из шланга - так вы размоете почву. Лучше всего делать это со специальной насадкой разбрызгивателем , как у лейки, либо можно в приствольном круге сделать насыпь из камушков, на которые класть конец шланга - камни будут рассеивать струю воды.