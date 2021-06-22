Какие ограничения в общепите с 28 июня 2021 введены в Москве: весь перечень

Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, «свободных от ковида», - обратился к москвичам Сергей Собянин в своем блоге.
22 июня мэр Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме.
С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:
прошедшие вакцинацию;
переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.
Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:
электронной медицинской карты г. Москвы;
портала mos.ru;
ресурса ЕМИАС.ИНФО;
единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,
либо в регистратуре городской поликлиники.
Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов.
Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.
Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.
Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.
Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей.