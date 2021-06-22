Локдаун в Москве: на массовые мероприятия запретили собирать более 500 человек с 22 июня 2021 года
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Локдаун в Москве: на массовые мероприятия запретили собирать более 500 человек с 22 июня 2021 года

7:49:456/22/2021Фото: https://pixnio.com/
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Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Но если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия
Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия
Сюжет: Третья волна коронавируса
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С 22 июня 2021 года в Москве мэр Собянин ввел временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

-Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей, - написал мэр Москвы в своем блоге. 

Какие ограничения введены для посещения кафе и ресторанов Москвы.

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