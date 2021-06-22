Какие растения используют в огороде в качестве сидератов?
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Какие растения используют в огороде в качестве сидератов?

9:20:496/22/2021Фото: pxhere
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Такой метод насыщает почву азотом и помогает бороться с сорняками, препятствует развитию болезней на культурах и насыщает землю питательными веществами.

поле
Сидераты улучшают качество почвы

Выращивание сидератов на огороде - это лучший природный и экологический способ насытить почку удобрениями и ценными минералами и веществами.

Суть в том, чтобы на свободном участке посеять сидеральные культуры, а после того, как они взойдут - перекопать почву вместе с ними.

Такой метод насыщает почву азотом и помогает бороться с сорняками, препятствует развитию болезней на культурах и насыщает землю питательными веществами.

Что выбрать в качестве сидеральной культуры?


  • любые бобовые культуры
  • злаковые и крестоцветные растения. Это могут быть ячмень, горчица, сурепка, рожь, рапс.
  • фацелия и подсолнечники
  • гречиха и амарант
  • клевер

Засеивать почву можно не только перед посевами, но и после сбора урожая. В течение теплого сезона можно провести 4 сидерирования.

Если вы засеиваете сидераты поздней осенью, то можно их не перекапывать, а оставить под снег. Всходы и так погибнут, а весной сделают свое дело, перегнив в почве.

Кстати часто практикуют посев сидератов между уже растущих культур. например в междурядьях огурцов. Потом, перекопав междурядья и собрав урожай - вы будете приятно удивлены вкусом огурчиков.

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