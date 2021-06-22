Шойгу: вся армия России - привита от коронавируса
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Шойгу: вся армия России - привита от коронавируса

8:43:206/22/2021Фото: Flickr
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Глава Минобороны заявил, что в вооруженных силах вакцинация прошла успешно.

В Вооруженных силах отчитались об успехе прививочной компании
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Об успехе кампании по вакцинации в Вооруженных силах страны заявил Сергей Шойгу. По словам главы Минобороны, более 900 тысяч человек получили оба компонента вакцины от коронавируса.

Об этом Шойгу рассказал во время совещания, которое проходило по селектору в его ведомстве.

"Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тыс. вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях", - сказал министр, он добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации.

"После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны рассказал, что те, кому продолжают ставить прививки от коронавируса — это призывники весеннего призыва.

Во время совещания были сделаны доклады командующих группировками, находящихся за границей. Из доклада командующего войсками в Сирии генерал-лейтенанта Евгения Никифорова, в его войсках санэпид нормы соблюдаются четко.

"Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет", - сказал он.

Также и командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов отчитался о 100%-ой вакцинации миротворцев и служащих в Киргизии на авиабазе Кант.

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Там могли отказаться от прививки?

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