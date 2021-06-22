День города Новосибирска -2021: отменили ли праздник 27 июня
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День города Новосибирска -2021: отменили ли праздник 27 июня

9:19:276/22/2021Фото: Pixabay
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Один из самых любимых праздников новосибирцев опять пройдет с ограничениями.

Коронавирус стал причиной отмены празднования Дня города в Новосибирске

В этом году Новосибирску исполнится 128 лет. День рождения города традиционно празднуется в последнее воскресенье июня и в этом году выпадает на 27 июня.

В 2021 году празднование будет более чем скромным, массовые праздничные мероприятия отменены из-за ситуации с коронавирусом в регионе. По требованию Роспотребнадзора, массовых гуляний на площади Ленина и Михайловской набережной на День города не будет.

Вопрос о награждении мэрией горожан, внесших вклад в развитие своего города, пока остается открытым. Большинство мероприятий 27 июня пройдут в уже привычном онлайн-формате.

Фестиваль фейерверков также переносится на более спокойные времена. В 2020 году власти Новосибирска также отказались от празднования Дня города, который выпадал на 28 июня.

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