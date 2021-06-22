СК опубликовал видео допроса вожатой, которая зарезала коллегу в лагере "Лесной лорд" Подмосковья

22 июня Следственный комитет по Подмосковью опубликовал видео допроса вожатой, подозреваемой в убийстве коллеги из детского лагеря "Лесной лорд".
Обе проходили студенческую практику в ДОЛ "Лесной лорд" в поселке Доброе Московской области. Они были соседками по комнате.
На видео задержанная рассказала о причинах конфликта.
Как ранее писал Курьре.Среда.Бердск, ночью вожатые во время алкогольного застолья стали выяснять, кто лучше работает. И во время спора, переросшего в ссору, одна схватила нож и ударила другу. Последняя выбежала в коридор, но через короткое время умерла. работой. Всего подозреваемая нанесла три ножевых ранения в грудь.
На месте работают следователи СК.