СК опубликовал видео допроса вожатой, которая зарезала коллегу в лагере "Лесной лорд" Подмосковья
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СК опубликовал видео допроса вожатой, которая зарезала коллегу в лагере "Лесной лорд" Подмосковья

8:59:586/22/2021Фото: скрин с видео
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Причиной стало, по словам задержанной, выяснение, кто лучше справляется в работой вожатой. Обе были стажерами в лагере.

Во время ссоры вожатая зарезала коллегу в Подмосковье
Во время ссоры вожатая зарезала коллегу в Подмосковье

22 июня Следственный комитет по Подмосковью опубликовал видео допроса вожатой, подозреваемой в убийстве коллеги из детского лагеря "Лесной лорд".
Обе проходили студенческую практику в ДОЛ "Лесной лорд" в поселке Доброе Московской области. Они были соседками по комнате.
На видео задержанная рассказала о причинах конфликта.

-Один из детей не хотел идти на дискотеку, и мы отвели его. Потом мы начали разговаривать, и она сказала, что со мной вообще никто общаться не хочет. Я начала нервничать и взяла нож, - говорит она следователю.
Как ранее писал Курьре.Среда.Бердск, ночью вожатые во время алкогольного застолья стали выяснять, кто лучше работает. И во время спора, переросшего в ссору, одна схватила нож и ударила другу. Последняя выбежала в коридор, но через короткое время умерла.  работой. Всего подозреваемая нанесла три ножевых ранения в грудь.

На месте работают следователи СК.

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