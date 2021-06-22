Будут ли вживлять чипы в мозг россиян, ответили в Минобрнауки

Информацию о работе в Минобрнауки над проектом, в котором планируется развитие технологий вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств не подтвердили в ведомстве , об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Ранее в газете «Коммерсантъ» появилось сообщение о разработке Минобрнауки новой программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.».
Согласно проекту, в России будут развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволят управлять гаджетами при помощи электрических сигналов мозга.
По информации издания, президент России Владимир Путин поручил проработать данную программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе своей администрации Антону Вайно.
«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — сообщили в пресс-службе.
По информации «Коммерсанта», проект разрабатывается РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию понадобится 54 млрд руб., которые могут перенаправить из других нацпроектов.