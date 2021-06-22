Будут ли вживлять чипы в мозг россиян, ответили в Минобрнауки
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Будут ли вживлять чипы в мозг россиян, ответили в Минобрнауки

9:55:226/22/2021Фото: Pixabay
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О разработке программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" на 2021-2029 годы по чипированию людей, сообщили ранее в СМИ.

В России не подтвердили данные о программе чипирования людей

Информацию о работе в Минобрнауки над проектом, в котором планируется развитие технологий вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств не подтвердили в ведомстве , об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Ранее в газете «Коммерсантъ» появилось сообщение о разработке Минобрнауки новой программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.».

Согласно проекту, в России будут развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволят управлять гаджетами при помощи электрических сигналов мозга.

По информации издания, президент России Владимир Путин поручил проработать данную программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе своей администрации Антону Вайно.

«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — сообщили в пресс-службе.

По информации «Коммерсанта», проект разрабатывается РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию понадобится 54 млрд руб., которые могут перенаправить из других нацпроектов.

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