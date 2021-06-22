Когда "Ковивак" появится в Москве?

Центр имени Чумакова до конца июня выполнит план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "Ковивак" против коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС представитель центра во вторник.
-Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины,- сказал он.
22 июня власти Москвы объявили, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.