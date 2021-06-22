Когда "Ковивак" появится в Москве?
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Когда "Ковивак" появится в Москве?

10:16:046/22/2021Фото: https://covivac.ru/
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С 22 июня вакцинация этой прививкой приостановлена в столице - ее просто нет.

Вакцина Ковивак закончилась в Москве
Вакцина Ковивак закончилась в Москве

Центр имени Чумакова до конца июня выполнит план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "Ковивак" против коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС представитель центра во вторник.

-Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины,- сказал он.

22 июня власти Москвы объявили, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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